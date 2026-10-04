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Választást tartottak ma Magyarország közelében, alacsony volt a részvétel
Globál

Választást tartottak ma Magyarország közelében, alacsony volt a részvétel

MTI
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A választásra jogosultak 41,52 százaléka járult az urnákhoz vasárnap Bosznia-Hercegovinában, az első előzetes eredmények szerint pedig Denis Becirovic, Darijana Filipovic és Zeljka Cvijanovic vezet a háromfős államelnökség tagjainak megválasztásáért folyó versenyben.

A boszniai Központi Választási Bizottság (CIK) adatai szerint a 3 408 517 választásra jogosult közül 1 414 007-en adták le voksukat.

A részvétel mintegy tíz százalékponttal maradt el a négy évvel korábbitól.

A választási bizottság az új elektronikus rendszernek köszönhetően már röviddel a szavazóhelyiségek bezárása után közölte az első előzetes eredményeket. A CIK szerint a szavazóhelyek mintegy 80 százalékának eredményeit már feldolgozták.

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