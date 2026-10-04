Zelenszkij bejelentette: végre jöhet a békecsúcs Oroszországgal, már az időpontot is tudni

Az ukrán vezető elmondta, hogy az Egyesült Államok szeretné elérni, hogy még októberbe létrejöjjön egy hármas csúcstalálkozó Ukrajnával és Oroszországgal. Ezen a megbeszélésen Washington közvetítene a két ország között négy és fél éve tartó háború lezárásában. Korábban az Donald Trump vezette amerikai kormány már komoly erőfeszítéseket tett a békés megoldás felé elmozduláshoz, de ez nem bizonyult elegendőnek. A fordulópontot az jeltette, hogy Amerika háborút indított Irán ellen, ami máig nem zárult le, a figyelem pedig a Közel-Keletre irányult.

Az amerikai fél jelenleg kapcsolatban áll Ukrajnával és Oroszországgal, és azt javasolja, hogy valamilyen módon október végéig technikai szintű háromoldalú találkozót tartsanak. Megerősítettem nekik, hogy a mi oldalunk készen áll támogatni ezt az ütemtervet

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Azt egyelőre nem tudni, pontosan hol lennének a megbeszélések, korábban az Egyesült Arab Emírségek merült fel, az ukrán elnök erre nyitottságát fejezte ki. A Kreml korábban szintén arról beszélt, hogy valamikor októberben sor kerülhet egy hármas csúcstalálkozóra. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen szintű delegációk utazhatnak el a tárgyalásokra, ott lehet-e Vlagyimir Putyin orosz elnök, vagy sem.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy az orosz Sahed és Gerány drónok egyre nagyobb fenyegetést jelentnek Ukrajna számára, a védekezés megerősítéséhez pedig több fegyvert kérnek az F-16-os vadászgépekhez. Szerinte a katonai repülőgépek nagy segítséget nyújtanak a sugárhajtású drónok lelövésében.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio