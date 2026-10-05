80 kilométeres füstcsóva gomolyog az égen: súlyos csapás érhette a közel-keleti olajóriást

A ma közzétett műholdképeken jól látható a finomító területéről felszálló, mintegy 80 kilométer hosszan elnyúló fekete füstcsóva. A tűz fészke az olajtároló tartályok és a nyomástartó edények körzetében található.
A NASA FIRMS tűzfelderítő rendszere 126 megawattos sugárzási teljesítményt és 367 kelvines hőmérsékletet regisztrált a helyszínen. Ez utóbbi a szenzor mérési tartományának felső határa, ami azt jelenti, hogy a tényleges hőmérséklet ennél is magasabb lehet.
A jelek arra mutatnak, hogy a szaúdi Aramco Vörös-tenger partján fekvő, rabighi olajfinomítóját támadás érhette, amelynek hátterében jó eséllyel a jemeni húszik állhatnak.
A napi 400 ezer hordós kapacitású rabighi finomítót legutóbb 2022 márciusában érte húszi csapás.
BREAKING: Yemen's Houthis appear to have struck the Saudi Aramco oil refinery at Rabigh on Saudi Arabia's Red Sea coast, with new satellite imagery today showing a black smoke plume roughly 80 km trailing away from the site and the fire centred on the oil storage tanks and pressurised storage vessels. NASA FIRMS recorded a fire radiative power of 126 megawatts at the refinery, with a reading of 367 Kelvin, the ceiling the sensor can register, meaning the fire is hotter than the data shows. It is the first strike on the 400,000 barrels per day refinery since March 2022.— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 5, 2026
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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