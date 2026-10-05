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80 kilométeres füstcsóva gomolyog az égen: súlyos csapás érhette a közel-keleti olajóriást
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80 kilométeres füstcsóva gomolyog az égen: súlyos csapás érhette a közel-keleti olajóriást

Portfolio
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A friss műholdfelvételek tanúsága szerint hatalmas tűz pusztít a szaúdi Aramco Vörös-tenger partján fekvő, rabighi olajfinomítójában, miután a létesítményt a jelek szerint találat érte a jemeni húszik részéről - számolt be a The Hormuz Letter az X-en.

A ma közzétett műholdképeken jól látható a finomító területéről felszálló, mintegy 80 kilométer hosszan elnyúló fekete füstcsóva. A tűz fészke az olajtároló tartályok és a nyomástartó edények körzetében található.

A NASA FIRMS tűzfelderítő rendszere 126 megawattos sugárzási teljesítményt és 367 kelvines hőmérsékletet regisztrált a helyszínen. Ez utóbbi a szenzor mérési tartományának felső határa, ami azt jelenti, hogy a tényleges hőmérséklet ennél is magasabb lehet.

A jelek arra mutatnak, hogy a szaúdi Aramco Vörös-tenger partján fekvő, rabighi olajfinomítóját támadás érhette, amelynek hátterében jó eséllyel a jemeni húszik állhatnak.

A napi 400 ezer hordós kapacitású rabighi finomítót legutóbb 2022 márciusában érte húszi csapás.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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