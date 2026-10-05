A NATO országában már a legrosszabbra készülnek: az elit csapatok a határ felé tartanak

A balti NATO-országokban az ukrajnai háború kirobbanása óta állandó a félelem, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bármikor támadást indíthat a térség ellen. Az oroszok szerint a Kreml már több alkalommal is kijelentette, hogy valójában nincs ilyesmiről szó – éppen az ukrajnai példa mutatja meg hogy ezek az ígéretek nem túl hitelesek. Akkor az orosz politikai elit többször hangsúlyozta, hogy nem készül támadás a kelet-európai ország ellen, végül a katonai invázió 2022 februárjában megindult nyugati irányba. A korábbi tapasztalatokra építkezve a balti országok hírszerzései úgy vélik, hogy Putyin számára továbbra is napirenden van egy esetleges invázió, ezért felkészülnek a katonai beavatkozás lehetőségére is.

Tallinnban úgy határoztak, hogy a határt is megerősítik:

Az elit csapatokat jelenleg Észtország fő katonai bázisáról, Tapáról, keletebbre, az orosz határhoz közelebbi pozíciókba csoportosítják át

– közölték.

Azt is elmondták, hogy új bázisok létesítésével szintén erősíteni akarják a védelmi struktúrát az országban, például Narvában mintegy 1000 fő befogadására alkalmas létesítmény épül. A nyugati hírszerzések véleményi megoszlanak azt illetően, hogy pontosan mi az oroszok célja a NATO-val szemben. Egyes országok szerint a következő években direkt katonai beavatkozásra is fel kell készülni, mások szerint a hibrid hadviselés veszélye növekszik a következő időszakban. Moszkva tagadja ezt az állítást, szerintük éppen a katonai szövetség tagja provokálják az oroszokat.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images