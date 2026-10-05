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Áttörés jöhet Ukrajnában: ezzel mérne súlyos csapást Kijev az oroszokra
Globál

Áttörés jöhet Ukrajnában: ezzel mérne súlyos csapást Kijev az oroszokra

Portfolio
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Ukrajna megkezdte saját műholdrendszerének kiépítését – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az első fejlesztések már elkészültek, a munkálatok pedig gőzerővel zajlanak - közölte a RBK Ukraine.

Az államfő hangsúlyozta, hogy a Starlinkhez hasonló hálózat létrehozásán dolgoznak. Ezzel összefüggésben ismételten arra kérte Ukrajna szövetségeseit, hogy engedélyezzék a Starlink műholdas internetének használatát az oroszországi célpontok elleni csapások során.

Zelenszkij szerint ez a lépés azért lenne méltányos, mert Kijev információi szerint egyes országok még idén vagy jövő év elején hasonló technológiákat adhatnak át Oroszországnak. Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna hálás a partnerei által biztosított technológiákért, amelyek különösen felértékelődnek most, amikor

Oroszország továbbra is élvezi Kína támogatását.

Korábban már napvilágot látott a hír, miszerint Zelenszkij az orosz Starlink-projekt kapcsán Trump segítségét kérte, emellett az is ismertté vált, hogy Ukrajna milyen módszerekkel próbálja blokkolni az orosz fejlesztéseket.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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