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Biztonsági jelentés: pattanásig feszült a helyzet, újabb Majdan jöhet Kijevben
Globál

Biztonsági jelentés: pattanásig feszült a helyzet, újabb Majdan jöhet Kijevben

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Az egyik orosz biztonsági ügynökség szóvivője szerint Ukrajnában komoly tüntetésekre készülnek – írja a Ria Novosztyi.

Az elmúlt időszakban az oroszok rendszeresen ukrán adatközpontokat vesznek célba, ennek hatására jelentősen romlott az internetszolgáltatás minősége. A megszólaltatott, névtelenséget kérő forrás szerint Kijevnek lenne lehetősége visszaállítani a netet, ugyanakkor ezt jó okkal nem teszi: szerinte könnyedén elégedetlenségi mozgalom robbanna ki. Kiemelte, hogy Ukrajnában szerinte gyorsan nő azoknak a szám, akik egyre nehezebben viselik a humanitárius helyzetet vagy a kormány hibáit.

Jelenleg egy új Majdan létrehozására irányuló felhívásokat látunk. Lehetséges, hogy ezeket az Ukrajna-szerte zajló tüntetéseket a nyugati országok szorosan felügyelik, akik meg akarják mutatni Zelenszkijnek, hogy nemcsak kívülről, pénzügyi támogatással, hanem az országon belülről is irányítják őt

– mondta.

A megszólaló kifejezetten az interneten keringő megszólalásokat veszi alapul, szerinte ez megmutatja, hogy mekkora a probléma az országban. Konkrét nevet is említ, látványosnak véli Olekszandr Todorov, az ukrán fegyveres erők volt katonájának felszólalásait a hatalom ellen. Őt egyébként őrizetbe vették a hatóságok, miután már sokadik alkalommal hívott fel tüntetésre. Az orosz lapnak nyilatkozó szóvivő azt hangsúlyozta, hogy kifejezetten a korrupció témája vezet megütközésekhez az ukránok számára.

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Az orosz források visszatérően arról értekeznek, hogy Ukrajnában a kormány és az elnök a bukás szélére sodródott. Bár Volodimir Zelenszkij valóban több alkalommal is cserélt már kormányt a háború kirobbanása óta, az államfői széke eddig nem forgott veszélyben. A politikus népszerűségi mutatói is változatosan alakulnak, de még mindig ő számít az egyik legnépszerűbb személynek Ukrajnában. A megítélését valóban rontják a korrupciós ügyek, amiért magát az elnököt is felelősnek tartja a választók jelentős része.

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