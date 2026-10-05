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Drónokkal és rakétákkal lőtték a világ legnagyobb olajóriását, elszabadult a pokol a háborús övezetben
Globál

Drónokkal és rakétákkal lőtték a világ legnagyobb olajóriását, elszabadult a pokol a háborús övezetben

Portfolio
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A Szaúd-Arábia által támogatott, nemzetközileg elismert jemeni kormány vasárnap nagyszabású katonai offenzívát indított a húszik által ellenőrzött területek visszafoglalására - közölte a Defense News.

Rasad al-Alími jemeni elnök televíziós beszédében bejelentette, hogy a fegyveres erők mindaddig folytatják a hadműveletet, amíg az ország fel nem szabadul a terrorista milícia szorításából. A katonai szóvivő fegyverletételre szólította fel a húszikat. Az államfő hangsúlyozta, hogy a döntés a konfliktus eszkalációjának megfékezésére tett valamennyi kísérlet kudarca után született meg.

Az iráni támogatást élvező húszik – hivatalos nevükön Anszár Allah – 2014 óta tartják ellenőrzésük alatt Jemen fővárosát, Szanaát és az északnyugati területek nagy részét, ahol a lakosság többsége él. A mozgalom a múlt hónapban meglepetésszerű offenzívával foglalta el a stratégiai jelentőségű Báb el-Mandeb-szorost és egy mintegy 150 kilométeres tengerparti sávot a Vörös-tenger mentén, ezzel újabb nyomásgyakorlási lehetőséget szerezve a kiemelt fontosságú nemzetközi hajózási útvonal felett.

A kormány bejelentésével egy időben a húszik közölték, hogy ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták a Saudi Aramco létesítményeit Rijádban és a szaúd-arábiai Huraisz térségében, válaszul az elmúlt 12 órában végrehajtott ötven szaúdi légicsapásra. Szaúd-Arábia egyelőre nem erősítette meg a támadások tényét.

Regionális és nyugati tisztségviselők a Reuters hírügynökségnek korábban megerősítették, hogy Szaúd-Arábia és jemeni szövetségesei összehangolt offenzívát terveznek. A szaúdi erők a légi hadműveleteket vezetik, míg a jemeni csapatok a szárazföldön harcolnak. Az Egyesült Államok hírszerzési támogatást nyújt Rijádnak, egyes regionális és európai országok pedig főként védelmi jellegű katonai segítséget biztosítanak a királyságnak.

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A húszik a harctéren is megőrizték a kezdeményezést.

Az elmúlt 48 órában stratégiai magaslatokat foglaltak el Taizz közelében, és előrenyomultak az utolsó olyan úton, amely a várost a déli tengerparton fekvő Ádennel köti össze. Taizz – Jemen harmadik legnagyobb városa, ahol több százezer civil él – elvágása tényleges ostromállapotot eredményezne, és tovább súlyosbítaná az amúgy is katasztrofális humanitárius helyzetet. Az Élelmezési Világprogram múlt heti tájékoztatása szerint a harcok kiéleződése miatt az érintett jemeni területeken a családok háromnegyede éhezik, a küzdelmek tízezreket kényszerítettek otthonuk elhagyására, és milliók alapvető ellátását akadályozzák.

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Címlapkép forrása: Abdulnasser Alseddik/Anadolu Agency/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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