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Elege lett Giorgia Meloninak a róla készült, szexuális tartalmú hamis felvételekből, példátlan lépést tett
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Elege lett Giorgia Meloninak a róla készült, szexuális tartalmú hamis felvételekből, példátlan lépést tett

Portfolio
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Védjegyoltalmat kért a hangjára Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO), hogy így védekezzen a mesterséges intelligenciával előállított deepfake-tartalmak ellen – írja a Reuters.

A nyilvánosságra került adatok szerint az EUIPO adatbázisában október 5-i dátummal szerepel Meloni kérelme, amelyet a miniszterelnöki hivatal is megerősített.

A védjegybejelentéshez egy négy másodperces hangfelvételt csatoltak, amelyen a politikus kétszer ismétli el olaszul az

Io sono Giorgia Meloni [Giorgia Meloni vagyok]

mondatot. Ez a kijelentés az olasz politikai közéletben jól ismert, hiszen Meloni egy 2019-es kampánygyűlésen mondta először, majd a 2021-es önéletrajzi könyvének is ezt a címet adta, emellett korábban még diszkóslágerré is feldolgozták.

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A miniszterelnök az elmúlt években többször is szembesült azzal, hogy manipulált felvételek keringenek róla az interneten – köztük egy olyan kép, amelyen fehérneműben ül az ágyon –, és ezeket nem egyszer valós tartalomként osztották meg.

Meloni rendszeresen felszólalt az ilyen hamisítványok ellen, és arra kérte a felhasználókat, hogy ellenőrizzék a megosztott anyagokat. Mint fogalmazott, ő képes megvédeni magát, sokan mások viszont védtelenek az ilyen támadásokkal szemben.

A védjegybejelentést az EUIPO jelenleg is vizsgálja. Az olasz sajtóértesülések szerint a kérelem jóváhagyása önmagában nem akadályozná meg Meloni hangjának illegális felhasználását a deepfake-tartalmakban, ugyanakkor további jogi eszközöket biztosítana a politikus számára azokkal szemben, akik a hangját utánozzák vagy lemásolják.

Meloni 2024-ben polgári pert indított egy szardíniai férfi ellen, aki a vád szerint deepfake-pornográf képeket készített az arcának felhasználásával, és terjesztette azokat az interneten. Az ügyben a bírósági eljárás jelenleg is folyamatban van Olaszországban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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