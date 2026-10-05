Elismerte az izraeli vezető: kudarcot vallott a hadsereg legfőbb küldetésében

Éjal Zamír vezérkari főnök az izraeli hadseregnek a 2023. október 7-i terrortámadás harmadik évfordulójára kiadott napiparancsában azt írta, hogy "az izraeli hadsereg kudarcot vallott legfőbb küldetésében, Izrael polgárainak megvédésében" - jelentette az Ynet hétfőn.

Izraelben hétfőn félárbocra eresztették a zászlókat, és délelőtt megkezdődtek a Hamász palesztin, iszlamista terrorszervezet támadásának harmadik évfordulójára szervezett állami megemlékezések.

Délelőtt 11 órakor a jeruzsálemi Herzl-hegyen, a Nemzet Nagyjainak terén, az állami vezetők, köztük Jichák Hercog államelnök, Benjámin Netanjahu miniszterelnök, a kormány miniszterei és a gyászoló családok képviselőinek részvételével tartanak megemlékezést.

Kora délután szintén a Herzl-hegyen, az ellenséges cselekmények áldozatainak emlékhelyén egy második állami megemlékezést is rendeznek, amelyen várhatóan szintén beszédet mondanak az ország vezetői.

Hétfői napiparancsában Ejal Zamír vezérkari főnök a kudarc elismerése mellett azt írta, hogy "kötelességünk gondoskodni arról, hogy a levont tanulságokat alkalmazzuk, hogy méltók legyünk a nép bizalmára".

Ma, három év elteltével egy egész nemzet lehajtja a fejét és gyászol. Emlékezünk azokra a civilekre, akiket otthonaikban gyilkoltak meg; a fiatal nőkre és férfiakra, akik táncolni indultak, és nem tértek vissza; azokra, akiket elhurcoltak és meggyilkoltak; a harcosokra, a katonákra, akik elestek; a biztonsági erők tagjaira, a készenléti és mentőkre, amelyek a pokolba indultak, és a harcokban elestek. A sebesültek és a háború károsultjai mellett állunk, és magunkhoz öleljük a gyászoló családokat"

- állt a hétfőn kiadott napiparancsban.

Magunkkal visszük az elesettek emlékét és október 7. tanulságait, és olyan jövőt építünk, amelyben Izrael állampolgárai biztonságban élhetnek hazájukban. A nép hadseregeként továbbra is együtt szolgálunk, felépítjük a hadsereg erejét az előttünk álló újabb próbatételekre, megőrizzük értékeit és szellemét, és győzelemre vezetünk. Biztosítjuk, hogy ez a nép, amely visszatért hazájába, többé soha ne legyen elűzhető. Ez a kötelességünk az elesettekkel szemben, felelősségünk Izrael polgárai iránt, és eskünk a következő nemzedékeknek: Izrael népe él! Legyen áldott az elesettek emléke!"

- írta a vezérkari főnök.

Mindkét állami megemlékezésre kizárólag előzetes regisztrációval és a belépési engedély felmutatásával lehet bejutni. Csütörtök este Tel-Avivban, a Jarkon parkban a túszok családjainak szervezésében több tízezer ember részvételével egy másik, civil megemlékezést is tartanak.

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