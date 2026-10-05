Elkészült a sorsdöntő terv: ezen múlhat Ukrajna túlélése

A dokumentumot az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács már több hete elemzi. A terv célja pontosan meghatározni az ukrán hadsereg feladatait és azok időkeretét az ország fennmaradásának biztosítása érdekében. A stratégiai jövőkép felvázolása mellett a dokumentum konkrét védelmi kérdésekkel is foglalkozik – például azzal, hogy a frontvonalban megfigyelőként szolgáló alakulatoknak érdemes-e a pozícióikban maradniuk, ha nincs lehetőségük aktív műveleteket végezni az ellenséggel szemben.

A haditerv egy szélesebb körű reformfolyamat része, amelyet Drapatij csapata indított el a főparancsnoki kinevezése óta az ukrán fegyveres erőkben. Az átalakítások

magukban foglalják a katonai vezetés decentralizációját, a csapattestek átszervezését, valamint a terepen szolgáló parancsnokok döntési jogkörének kibővítését.

Drapatij emellett arra törekszik, hogy minden parancsnokot kötelezzen a Delta elnevezésű harctéri helyzetfelismerő rendszer használatára, és határozottan szorgalmazza a digitális megoldások gyakorlati alkalmazását. Az egyik hadtestparancsnokság vezérkari főnöke szerint a Vezérkarnak a tartalékok képzésével, a stratégiai tervezéssel és a nemzetközi együttműködéssel kellene foglalkoznia, míg a közvetlen harci műveletek irányítását az Egyesített Erők Parancsnokságának kellene átvennie.

Drapatij korábban már ismertette a vezetését meghatározó főbb alapelveket. Legfőbb prioritásként a frontvonal stabilizálását és a kezdeményezés visszaszerzését jelölte meg, azzal a céllal, hogy megakadályozzák az ellenség hadműveleti célkitűzéseinek elérését. További kiemelt feladatként nevezte meg a lakosság, a települések és a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését az ellenséges csapásokkal szemben.

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