Elszabadult a pokol az afrikai országban, egy egész régió lángba borulhat

A tigréi lázadók, a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) szövetségeseivel szeptember 23-án indított nagy offenzívát az etiópiai kormányerők ellen. Az etióp hadsereg gyors ellentámadásba kezdett a tigréi erők ellen.

Etiópiában legutóbb 2020 és 2022 között volt polgárháború a központi hatalom és a TLPF által vezetett lázadók között. A harcok mostani fellángolása azóta a legsúlyosabb helyzetet eredményezte a kelet-afrikai országban.

A tigréi lázadók elismerték, hogy visszavonultak Mekelléből, a helyi kormányzat pedig egy meg nem nevezett helyen működik tovább.

Az etióp kormány a múlt héten megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a szomszédos Eritreával, amely szerintük támogatja a lázadókat.

Az etióp vezetés szerint a lázadókat Egyiptom és Szudán is segíti. A két ország visszautasítja a feltételezést.

Egyiptom és Etiópia régóta konfliktusban áll egymással, mivel utóbbi hatalmas gátat épít a Níluson. Kairó szerint ez veszélyezteti az észak-afrikai ország vízellátását, amely szinte teljes egészében a Nílustól függ.

Elemzők szerint az etiópiai polgárháború a nemzetközi helyzet miatt szélesebb regionális konfliktusba fordulással fenyeget.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 23. Támadnak a lázadók: pillanatok alatt elfoglalták a Mekelle repteret

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images