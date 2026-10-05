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Évtizedek óta nem látott járvány tombol az Egyesült Államokban, rendkívüli állapotot hirdettek New Yorkban
Globál

Évtizedek óta nem látott járvány tombol az Egyesült Államokban, rendkívüli állapotot hirdettek New Yorkban

Portfolio
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Kathy Hochul, New York állam kormányzója rendkívüli állapotot hirdetett a kanyaró terjedése miatt, miközben az Egyesült Államok az elmúlt három évtized legsúlyosabb kanyarójárványával küzd - számolt be a Bloomberg.

A kormányzó által kiadott rendelet lehetővé teszi, hogy az állam gyorsabban reagáljon a járványhelyzetre, valamint felgyorsítsa a tesztelést és az oltási kampányt. New York államban október 3-ig összesen 108 kanyarós megbetegedést regisztráltak, ebből hetet New York városában. Az esetek többségét július közepe óta jegyezték fel.

Senki sem betegedhet meg súlyosan, és nem halhat bele egy oltással megelőzhető betegségbe

– közölte Hochul.

Az Egyesült Államok jelenleg az elmúlt évtizedek legsúlyosabb kanyarójárványával néz szembe.

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Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) október 2-ig összesen 3887 esetet tartott nyilván, ennyi megbetegedést utoljára három évtizede jelentettek az országban.

A legtöbb fertőzést Pennsylvaniában regisztrálták, ahol hétfőn már több mint ezer igazolt esetet és öt halálesetet tartottak számon. Ez az ország legnagyobb kanyarógóca.

A kanyaró, mumpsz és rubeola elleni kombinált védőoltás (MMR-vakcina) két adag beadása után 97 százalékos hatékonysággal véd a fertőzés ellen.

Az átoltottsági arány ugyanakkor országszerte csökken,

és sok területen már a nyájimmunitáshoz szükséges küszöbérték alá süllyedt, ami az immunhiányos és sérülékeny embereket különösen veszélyezteti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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