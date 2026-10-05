Extrém veszélyes betegség szabadult el Oroszországban – Már a Fehér Ház is megszólalt

Az amerikai külügyminiszter is kommentálta a hírt, mely szerint Oroszország egyik vegyilaborjából pestis szabadult el – írta meg az AFP.

Nagyon minimális jelenleg az utasforgalom Amerika és Oroszország közt, de nyilván, mint minden más, ha egy ilyesmi elszabadul, elég könnyen el tud terjedni”

– mondta Marco Rubio az orosz pestis híréről.

Közelről figyeljük és monitorozzuk a helyzetet. Szerintem nincs miért aggódni, de figyelni kell erre és van okunk nyomon követni az eseményeket, épp ezt tesszük”

– mondta Rubio.

Oroszországban egy biolaborból szabadult el egy meg nem nevezett veszélyes betegség, nagy valószínűséggel pestis. Eddig egy kutatási asszisztens halt meg, aki az incidens kiváltója lehet. 200 ember került eddig karanténba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images