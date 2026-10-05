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Extrém veszélyes betegség szabadult el Oroszországban – Már a Fehér Ház is megszólalt
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Extrém veszélyes betegség szabadult el Oroszországban – Már a Fehér Ház is megszólalt

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Az amerikai külügyminiszter is kommentálta a hírt, mely szerint Oroszország egyik vegyilaborjából pestis szabadult el – írta meg az AFP.

Nagyon minimális jelenleg az utasforgalom Amerika és Oroszország közt, de nyilván, mint minden más, ha egy ilyesmi elszabadul, elég könnyen el tud terjedni”

– mondta Marco Rubio az orosz pestis híréről.

Közelről figyeljük és monitorozzuk a helyzetet. Szerintem nincs miért aggódni, de figyelni kell erre és van okunk nyomon követni az eseményeket, épp ezt tesszük”

– mondta Rubio.

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Oroszországban egy biolaborból szabadult el egy meg nem nevezett veszélyes betegség, nagy valószínűséggel pestis. Eddig egy kutatási asszisztens halt meg, aki az incidens kiváltója lehet. 200 ember került eddig karanténba.

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