Felvonultak a kommunisták, a „cár” távozását követelték

Egy engedéllyel rendelkező kommunista utcai pártgyűlésen a megjelentek a Kreml elleni jelszavakat kezdtek skandálni. Hivatalosan azért vonultak az utcára, hogy az 1993-as orosz alkotmányos válságra emlékezzenek, ami akkor összecsapásokhoz és az orosz Fehér Ház vagy a Szovjetek háza néven ismert épület szétlövésével végződött. A Kommunista Párt rendszeresen szervez hasonló megemlékezéseket, a mostani rendezvény azonban váratlan fordulatot vett, amikor az egybegyűltek a regnáló hatalommal kritikus jelszavakat kezdtek kántálni.

Szabadságot követeltek a politikai foglyoknak, tisztességes választásokat sürgettek, valamint azt skandálták, hogy „le a cárral”.

About 60 people were detained at a Communist Party rally in Moscow after the slogan “Down with the Tsar” The rally was dedicated to the anniversary of the dissolution of Russia’s Supreme Soviet in 1993. In the video, one of the participants tries to wrestle the detainees away from the security forces and says: “You are killing our children in the war.” Yes, they are killing them. And they will continue to do so as long as everyone is okay with it. — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026

A moszkvai rendőrség hamar megjelent a helyszínen, több mint 60 embert le is tartóztattak. Érdekesség, hogy a nyilvánosságra kerülő adatok szerint 26-an tartoznak a kommunista párthoz, de mintegy 30-an a liberális eszmét követő Jablonko párt tagjai.

Az eset azért is érdekes, mert a Kommunista Párt régóta a legnagyobb ellenzéki erők közé tartozik Oroszországban, ám a legfontosabb kérdésekben nem nagyon mennek a kormány ellen. Egyetértenek Vlagyimir Putyin orosz elnök nemzetbiztonsági irányvonalával, támogatják a háborút Ukrajna ellen, kritika kizárólag belpolitikai szempontból szokott megjelenni, de az sem hangsúlyosan, a vezető személye ellen ritkán fogalmaznak meg vádakat, vagy követelik a távozását.

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