21°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Felvonultak a kommunisták, a „cár” távozását követelték
Globál

Felvonultak a kommunisták, a „cár” távozását követelték

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Moszkvában az utcára vonultak a kommunisták, hogy kifejezzék a hatalommal szemben érzett elégedetlenségüket – számolt be a Kyiv Independent.

Egy engedéllyel rendelkező kommunista utcai pártgyűlésen a megjelentek a Kreml elleni jelszavakat kezdtek skandálni. Hivatalosan azért vonultak az utcára, hogy az 1993-as orosz alkotmányos válságra emlékezzenek, ami akkor összecsapásokhoz és az orosz Fehér Ház vagy a Szovjetek háza néven ismert épület szétlövésével végződött. A Kommunista Párt rendszeresen szervez hasonló megemlékezéseket, a mostani rendezvény azonban váratlan fordulatot vett, amikor az egybegyűltek a regnáló hatalommal kritikus jelszavakat kezdtek kántálni.

Szabadságot követeltek a politikai foglyoknak, tisztességes választásokat sürgettek, valamint azt skandálták, hogy „le a cárral”.

A moszkvai rendőrség hamar megjelent a helyszínen, több mint 60 embert le is tartóztattak. Érdekesség, hogy a nyilvánosságra kerülő adatok szerint 26-an tartoznak a kommunista párthoz, de mintegy 30-an a liberális eszmét követő Jablonko párt tagjai.

Még több Globál

Kórházba került Karácsony Gergely

Történelmi időjárási anomália sújtotta Japánt, évszázados rekord dőlt meg

Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Az eset azért is érdekes, mert a Kommunista Párt régóta a legnagyobb ellenzéki erők közé tartozik Oroszországban, ám a legfontosabb kérdésekben nem nagyon mennek a kormány ellen. Egyetértenek Vlagyimir Putyin orosz elnök nemzetbiztonsági irányvonalával, támogatják a háborút Ukrajna ellen, kritika kizárólag belpolitikai szempontból szokott megjelenni, de az sem hangsúlyosan, a vezető személye ellen ritkán fogalmaznak meg vádakat, vagy követelik a távozását.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

PR cikk

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Bejelentették a hatalmas katonai offenzívát: megindult a döntő harc az Egyesült Államok támogatásával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility