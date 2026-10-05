Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Megtámadták Moszkvát: kiderültek a részletek
A legfrissebb jelentések szerint az orosz fővárost ukrán támadás érte, megszólalt a polgármester – írja a TASzSz.
Minirakétákkal szedhetik le az ukránok az orosz fegyvereket
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint Ukrajnában telepítették a Nika kisméretű rakétákat, ezekkel az orosz Sahed-drónokra vadásznának. Az államfő arról is beszélt, hogy ezekkel a sugárhajtású eszközöket is el tudják fogni.
A NATO országában már a legrosszabbra készülnek: az elit csapatok a határ felé tartanak
Észtország megkezdte az elit csapatai áttelepítését az orosz határ közelébe, a döntést „aktív védelmi” erőfeszítések részeként – számolt be a Financial Times.
Ukrán drónjelentés
Az ukrán hatóságok szerint Oroszország október 5-re virradóra összesen 205 drónnal támadt rá Ukrajnára, ezek közül 172 eszközt sikeresen hatástalanítottak. Figyelmeztettek, hogy a támadás egyelőre nem ért véget. A drónok nagyjából negyed - mintegy 49 darab - volt sugárhajtású eszköz.
Sorsfordító számot mondtak be az ukránok: totálisan szétbombázzák az oroszok legfontosabb területét
Ukrajna nagy hatótávolságú csapásai az orosz olajfinomítói kapacitás több mint felét bénították meg – jelentette be Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter - írta meg az Ukrajinszka Pravda.
Hiába Moszkva fenyegetése, sorra intenek be az országok az oroszoknak
Egymás után fejezik ki az országok, hogy nem hatja meg őket az oroszok fenyegetése.
Megviselik az orosz támadások az ukrán költségvetést
Orosz értesülések szerint 2026-ban mintegy 691 millió dollárral csökkent az ukrán költségvetés a robbanások miatt. Moszkvában azzal számolnak, hogy az év végére ez az összeg 846 millió dollárt fog kitenni.
(TASzSz)
Banderol drónokkal lőtték Harkivot
Ukrajna egyik legnagyobb városát Banderol típusú drónokkal támadták meg, a bejelentés szerint lakóházakat ért csapás. A jelen ismeretek szerint két ember meghalt, többen pedig megsérültek.
Áttörés jöhet Ukrajnában: ezzel mérne súlyos csapást Kijev az oroszokra
Ukrajna megkezdte saját műholdrendszerének kiépítését – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az első fejlesztések már elkészültek, a munkálatok pedig gőzerővel zajlanak - közölte a RBK Ukraine.
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Meglepő jelentés látott napvilágot: a háború előtti szint felett a Hormuzi-szoros olajforgalma, a tűzzóna sem állítja meg a tankereket
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Hiába Moszkva fenyegetése, sorra intenek be az országok az oroszoknak
Egyelőre senkinél nem jött be a rémisztgetés.
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