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Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Globál

Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

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Ukrajna egy "Vivaldi hadművelet" névre keresztelt, nagyrészt robotokra és drónokra épülő ellentámadás keretében mintegy 176 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az orosz erőktől a kelet-ukrajnai Donbasz régióban, a limani frontszakaszon. Biztonsági szakértők szerint az offenzíva több mint egyévnyi orosz területi előrenyomulást fordított vissza, és stratégiai csapást mért Moszkva donyecki terjeszkedési terveire - írta elemző cikkében a CNBC. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap délutáni beszédében számos témát megemlített, arra is kitért, hogy áll jelenleg a háború lezárását célzó béketárgyalás Oroszországgal – közölte az al-Arabiya. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Megtámadták Moszkvát: kiderültek a részletek

A legfrissebb jelentések szerint az orosz fővárost ukrán támadás érte, megszólalt a polgármester – írja a TASzSz.

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Megtámadták Moszkvát: kiderültek a részletek
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Minirakétákkal szedhetik le az ukránok az orosz fegyvereket

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint Ukrajnában telepítették a Nika kisméretű rakétákat, ezekkel az orosz Sahed-drónokra vadásznának. Az államfő arról is beszélt, hogy ezekkel a sugárhajtású eszközöket is el tudják fogni.

(RBK Ukraine)

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A NATO országában már a legrosszabbra készülnek: az elit csapatok a határ felé tartanak

Észtország megkezdte az elit csapatai áttelepítését az orosz határ közelébe, a döntést „aktív védelmi” erőfeszítések részeként – számolt be a Financial Times.

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A NATO országában már a legrosszabbra készülnek: az elit csapatok a határ felé tartanak
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Ukrán drónjelentés

Az ukrán hatóságok szerint Oroszország október 5-re virradóra összesen 205 drónnal támadt rá Ukrajnára, ezek közül 172 eszközt sikeresen hatástalanítottak. Figyelmeztettek, hogy a támadás egyelőre nem ért véget. A drónok nagyjából negyed - mintegy 49 darab - volt sugárhajtású eszköz.

(Ukrajinszka Pravda)

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Sorsfordító számot mondtak be az ukránok: totálisan szétbombázzák az oroszok legfontosabb területét

Ukrajna nagy hatótávolságú csapásai az orosz olajfinomítói kapacitás több mint felét bénították meg – jelentette be Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

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Sorsfordító számot mondtak be az ukránok: totálisan szétbombázzák az oroszok legfontosabb területét
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Hiába Moszkva fenyegetése, sorra intenek be az országok az oroszoknak

Egymás után fejezik ki az országok, hogy nem hatja meg őket az oroszok fenyegetése.

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Hiába Moszkva fenyegetése, sorra intenek be az országok az oroszoknak
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Megviselik az orosz támadások az ukrán költségvetést

Orosz értesülések szerint 2026-ban mintegy 691 millió dollárral csökkent az ukrán költségvetés a robbanások miatt. Moszkvában azzal számolnak, hogy az év végére ez az összeg 846 millió dollárt fog kitenni.

(TASzSz)

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Banderol drónokkal lőtték Harkivot

Ukrajna egyik legnagyobb városát Banderol típusú drónokkal támadták meg, a bejelentés szerint lakóházakat ért csapás. A jelen ismeretek szerint két ember meghalt, többen pedig megsérültek.

(RBK Ukraine)

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Áttörés jöhet Ukrajnában: ezzel mérne súlyos csapást Kijev az oroszokra

Ukrajna megkezdte saját műholdrendszerének kiépítését – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az első fejlesztések már elkészültek, a munkálatok pedig gőzerővel zajlanak - közölte a RBK Ukraine.

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Áttörés jöhet Ukrajnában: ezzel mérne súlyos csapást Kijev az oroszokra
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Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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