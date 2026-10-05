A Time beszámolója szerint Elon Musk 2025 decemberében egy titkos találkozóra tért vissza az Ovális Irodába. Egy, a találkozón jelen lévő tisztviselő szerint
Trump órákon keresztül kérdezgette Musk Grok nevű chatbotját többek között saját elnökségéről és politikai örökségéről.
Ekkor az Egyesült Államok már rakétacsapásokat hajtott végre olyan venezuelai hajók ellen, amelyek Washington állítása szerint kábítószert csempésztek az Egyesült Államokba.
Trump ekkor azt is megkérdezte a Groktól, hogyan reagálnának a venezuelaiak, ha az Egyesült Államok elfogná Nicolás Madurót.
A jelen lévő tisztviselő beszámolója szerint a chatbot azt válaszolta, hogy Maduro elnyomó és rendkívül népszerűtlen diktátor, ezért bukását várhatóan sok venezuelai ünnepelné.
Egy hónappal később Trump elrendelte a Maduro elfogására irányuló amerikai műveletet. A venezuelai vezető eltávolítását követően pedig valóban ünneplések kezdődtek az utcákon.
A Time szerint mindez komoly benyomást tett Trumpra: amerikai tisztviselők szerint az elnök ezt követően úgy gondolta, hogy a Grok „zseniális”.
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