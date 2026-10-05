Hiába Moszkva fenyegetése, sorra intenek be az országok az oroszoknak

Egymás után fejezik ki az országok, hogy nem hatja meg őket az oroszok fenyegetése.

Az oroszok arra figyelmeztették a külföldi diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet. Ezzel a kijelentéssel lényegében arra hívták fel a figyelmet a maguk módján, hogy a közeljövőben drámai drón- és rakétacsapásokat zúdítanak az ukrán fővárosra. A figyelmeztetés hatására több ország külképviselete is közleményt adott ki, melyben tisztázzák az álláspontjukat a város elhagyásáról:

A lengyel külügyminisztérium annyit közölt, hogy nem tervezik megváltoztatni az ukrajnai nagykövetségük műkési rendjét.

Az észtek szerint Moszkva ezekkel a fenyegetésekkel megpróbálja aláásni az ukránok támogatását, de szerintük „ez nem fog működni”. Kijelentették, hogy a nagykövetség marad Kijevben és nem fog működni Moszkva ijesztgetése.

A német nagykövetség aggodalmát fejezte ki, ugyanakkor tisztázták, hogy maradnak az ukrán fővárosban. Hozzátették, hogy az oroszoknak be kell tartaniuk a nemzetközi kötelezettségeiket.

Az EU és Olaszország diplomatái szintén maradnak.

Egyelőre

nem ismert, hogy mely országok döntenek úgy, hogy a fenyegetés hatására elhagyják az ukrán fővárost, ahogy az sem, hogy az esetleges távozók teljes kivonulásban, vagy csak költözésben gondolkodnak.

Olyan lehetőségek is felmerültek, mint a nyugati Lvivbe költözés, amely jelenleg jóval védettebb helynek számít az orosz támadásokkal szemben, mint Kijev.

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