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Indul a kísérlet: hamarosan jöhet az űrben érlelt whisky
Globál

Indul a kísérlet: hamarosan jöhet az űrben érlelt whisky

MTI
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Két év múlva kezdődik az a földkörüli kísérlet, amelyben azt akarják megfigyelni skót és japán tudósok, hogy hogyan érlelődik a világűr zord körülményei között a skót whisky.

A whisky-mintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal, amely öt évet tölt majd orbitális pályán.

A kísérletben részt vevő skót és japán kutatók arra számítanak, hogy a whisky különleges érlelődése miatt "karakteres ízt" kaphat az utazás végére.

Ugyanis a Földet 90 percenként megkerülő műholdon lévő alkohol folyamatosan változó szélsőséges hőingadozásnak, perzselő hőségnek és kemény fagynak lesz kitéve.

Ha a kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt whisky készítése előtt.

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A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) már korábban is végeztek alkohollal kapcsolatos kísérleteket. 2015-ben Japánból küldtek az űrállomásra többféle alkoholt, közük whisky-t is, hogy az italok több évet töltsenek az űrben, mialatt azt vizsgálják, hogy hogyan érnek a különleges körülmények között.

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