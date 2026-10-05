Erősen gúnyos hangnemben reagált a felvetésre, amely szerint a balti ország az elit csapatok telepítéséről határozott a határmenti zónákba. Ennek részeként katonai bázisokat is létrehoznak. Az értesülések szerint olyan fegyverek is Oroszország közelébe kerülnek, melyekkel képesek akár mélységi csapásokat is végrehajtani. Zaharova is kommentálta a Financal Times értesülését:

A Komszomolszkaja Pravda újságnak van egy hátsó oldala, ahol lányok fotóit és vicceket közölnek. A Financial Timesnak is létre kellene hoznia egy hasonló rovatot az ilyen jellegű híreknek

– jelentette ki.

A gúnyos hangnem illeszkedik Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi kijelentéséhez, amikor szintén az észt védelmi miniszter azt mondta, hogy „készen állnak harcolni Oroszország ellen”. Putyin akkor röviden annyival zárta a témát rövidre, hogy:

A cirkusz elment, de a bohócok maradnak

– mondta.

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