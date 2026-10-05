Jön a jobboldali fordulat? – All-int mondott a baloldal nagy túlélőmestere, új választás lesz az európai hatalomban

Sánchez televízós beszédében elmondta, a spanyol kormány délelőtt összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról, és a parlamenti választások hivatalos kiírásáról november 29-ére, a törvényi előírásoknak megfelelően.
Spanyolországnak el kell döntenie, hogy csatlakozni kíván-e a visszaszorulóban lévő szélsőjobboldali hullámhoz, vagy továbbra is a társadalmi igazságosság bástyája marad
- mondta a szocialista politikus. Sánchez szerint "mozgósítaniuk kell" a sokkal szélesebb parlamenti többség érdekében, amellyel "legyőzhetjük az eliteket és folytathatjuk Spanyolország átalakítását". Hozzátette: döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta VI. Fülöp spanyol királyt.
A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt.
Kormányzati források a hétvégén utaltak arra, hogy Sánchez mérlegeli ezt a lehetőséget. Az új választás kiírásának közvetlen előzménye, hogy
a jobboldali pártok pénteken leszavazták a baloldali kormány lakhatási intézkedéscsomagját, ami újabb tiltakozási hullámot váltott ki.
A lakhatás azután került a spanyol közélet fókuszába, hogy két hete Madridban kilakoltattak egy 87 éves asszonyt, Maricarment abból a bérlakásból, ahol 70 éve élt. Az asszony kilakoltatása óriási port kavart, és kezdetben hiába próbálták azt civil összefogással megakadályozni - idézi fel az MTI tudósítása. A társadalmi felháborodást követően az ingatlant újonnan megvásárló cég végül mégis megállapodott az idős nő jogi képviselőivel, így végül visszaköltözhet a lakásba.
Szombaton tízezrek vonultak utcára Spanyolország több nagyvárosában megfizethető lakhatást követelve,
miután a parlament elutasított két kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő négy évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat.
A bérlők érdekképviseleti szövetsége (Confederación de Sindicatos de Inquilinos) mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások és a befektetői csoportok spekulatív ingatlanfelvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepelt követeléseik között, amelynek eléréséért általános sztrájkot sürgetnek, és egyeztetést kezdeményeztek a legnagyobb spanyol dolgozói érdekképviseletekkel.
A kisebbségben lévő koalíciós kormány két rendeletét a mérleg nyelvének számító Együtt Katalóniáért (Junts per Catalunya) jobboldali katalán függetlenségi párt torpedózta meg,
amely más parlamenti erőkhöz hasonlóan korábban részt vett a dokumentumok előkészítésében - írja az MTI.
#España - encuesta 40dB (5 oct):— electomanía (@electo_mania) October 5, 2026
Sánchez számára ez lehetőséget teremt arra, hogy megpróbáljon az utcákat ellepő baloldali mozgósítás élére állni, elterelve a figyelmet az olyan kényesebb témákról, mint a szocialistákat érintő korrupciós botrányok vagy a ceutai válság.
a politikai túlélőmesternek tartott Sánchez lépése igazi hazárdjáték, mivel a kormányzó Spanyol Szocialisták jelenleg hátrányban vannak a közvélemény-kutatásokban.
A felmérések alapján momentán a konzervatív Néppárt (PP) és a jobboldali radikális Vox koalíciója tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, ami Francisco Franco tábornok halála óta először juttatná hatalomra a radikális jobboldalt Madridban.
Sánchez bejelentésére a felméréseket vezető Néppárt a közösségi oldalán az Örömódával, illetve röviden úgy reagált:
na végre.
POR FIN. https://t.co/jXag4WAS9k— Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026
Sánchez 2018 óta nyolc éven át, három egymást követő ciklusban tudott hatalmon maradni annak ellenére, hogy pártja egyszer sem szerzett abszolút többséget, kormányzását a szélsőbaltól a szeparatista jobboldalig terjedő, törékeny koalíciók összeállításával biztosította. Harmadik ciklusában azonban a partnerei közötti megosztottság miatt már alig tudott törvényeket elfogadtatni, és 2023 óta költségvetést sem sikerült átvinnie a törvényhozáson, jóllehet a spanyol gazdaság közben a fejlett világ egyik legjobb mutatóit produkálta.
A szocialista kormányfő azután került kormányra nyolc évvel ezelőtt, hogy a mediterrán ország történetében először konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta a korrupciós botrányokkal sújtott, néppárti Mariano Rajoyt. Az elmúlt hónapokban azonban saját pártjának vezető tisztségviselőit, sőt, saját feleségét és fivérét is korrupciós vádak érték.
Az utóbbi években nemcsak palesztinpárti felszólalásaival, hanem azzal is komoly feltűnést keltett, hogy Donald Trump követelései ellenére elutasította a védelmi kiadások 5 százalékra emelését a GDP arányában, miközben nyitott Kína felé, ami Trump és több európai vezető nemtetszését egyaránt kiváltotta.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/J. J. Guillen
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