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Katonai áttörés a polgárháborús országban: elvágták a lázadók útját a stratégiai tengeri kapunál
Globál

Katonai áttörés a polgárháborús országban: elvágták a lázadók útját a stratégiai tengeri kapunál

Portfolio
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A jemeni hadsereg hétfői bejelentése szerint a kormányerők a húszikkal vívott összecsapások után ellenőrzésük alá vonták Dhubab körzetét, valamint több stratégiai pozíciót a Bab el-Mandeb-szoros térségében - számolt be az AA News.

A jemeni állami Szaba hírügynökség beszámolója alapján a Nemzet Pajzsa nevű alakulat és a kormánypárti Déli Óriások Dandárja a helyi ellenállás támogatásával foglalta el a Taiz kormányzóság nyugati részén fekvő Dhubabot. Egy katonai forrás szerint a hadsereg légi támogatással kísért, nagyszabású hadműveletet indított a húszik állásai ellen a térség több pontján.

A kormánycsapatok kulcsfontosságú pozíciókat szereztek meg, és elvágták a Bab el-Mandeb felé vezető utánpótlási útvonalakat.

Az összecsapásokban számos húszi lázadó meghalt vagy megsebesült, emellett több katonai járművet és felszerelést is megsemmisítettek vagy megrongáltak.

A Déli Óriások Dandárja külön közleményben jelezte, hogy döntő jelentőségű katonai hadműveletet indított a húszik ellen a Bab el-Mandeb térségében.

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A húszik ellenőrzése alatt álló Szaba hírügynökség ugyanakkor katonai forrásokra hivatkozva cáfolta a kormányerők előrenyomulását Dhubab felé, és alaptalannak nevezte a beszámolókat.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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