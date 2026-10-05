Katonai áttörés a polgárháborús országban: elvágták a lázadók útját a stratégiai tengeri kapunál

A jemeni állami Szaba hírügynökség beszámolója alapján a Nemzet Pajzsa nevű alakulat és a kormánypárti Déli Óriások Dandárja a helyi ellenállás támogatásával foglalta el a Taiz kormányzóság nyugati részén fekvő Dhubabot. Egy katonai forrás szerint a hadsereg légi támogatással kísért, nagyszabású hadműveletet indított a húszik állásai ellen a térség több pontján.
A kormánycsapatok kulcsfontosságú pozíciókat szereztek meg, és elvágták a Bab el-Mandeb felé vezető utánpótlási útvonalakat.
Az összecsapásokban számos húszi lázadó meghalt vagy megsebesült, emellett több katonai járművet és felszerelést is megsemmisítettek vagy megrongáltak.
A Déli Óriások Dandárja külön közleményben jelezte, hogy döntő jelentőségű katonai hadműveletet indított a húszik ellen a Bab el-Mandeb térségében.
A húszik ellenőrzése alatt álló Szaba hírügynökség ugyanakkor katonai forrásokra hivatkozva cáfolta a kormányerők előrenyomulását Dhubab felé, és alaptalannak nevezte a beszámolókat.
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