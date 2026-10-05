Kész, vége: napokon belül eltűnhet a szlovén Alpok ikonikus gleccsere

A Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Anton Melik Földrajzi Intézetének mérései szerint a Triglav-gleccser 1946-ban még mintegy 14 hektárt borított. Az utóbbi években azonban a terület már gyakorlatilag megszűnt gleccserként működni, mivel nem képződött benne újabb jégutánpótlás.

Minden arra utal, hogy a jég legutolsó maradványai szó szerint napokon belül eltűnnek

– nyilatkozta Miha Pavšek, az intézet kutatója, aki személyesen három évtizede követi nyomon a jégmező állapotát.

A folyamatot a klímaváltozás jelentősen felgyorsította.

Az elmúlt télen az átlagosnál jóval kevesebb hó hullott a gleccserre, amely ráadásul szokatlanul korán el is olvadt, így a megmaradt jégfelület hosszabb ideig volt kitéve a nyári hőségnek.

Még a védett, árnyékos fekvés sem tudta már megmenteni a jégmaradványokat

– mondta Pavšek.

Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol a gleccserek szinte mindenütt zsugorodnak. Pavšek figyelmeztetett, hogy a szomszédos Ausztriában tapasztalható gleccserveszteség idővel csökkentheti a Dráva és a Mura vízgyűjtőjének vízhozamát. Ez a folyamat Szlovénia öntözéses mezőgazdaságát is hátrányosan érinti, különösen a Dráva menti és a Mura-vidéki termőterületeken.

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