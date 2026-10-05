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Kiélezett harc a világ egyik legnagyobb országában: előretört a
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Kiélezett harc a világ egyik legnagyobb országában: előretört a "trópusok Trumpja" – vagyis pontosabban a fia

MTI
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Flávio Bolsonaro szenátor és a hivatalban lévő államfő, Luiz Inácio Lula da Silva jutott be a brazil elnökválasztás október 25-i második fordulójába - jelentették hírügynökségek a vasárnapi választás csaknem teljes feldolgozottságú eredményei alapján.

Flávio Bolsonaro a voksok mintegy 47 százalékát, Lula 45 százalékát szerezte meg,

így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Flávio Bolsonaro szereplése a választás előtti felmérésekhez képest meglepetést okozott, azok ugyanis mintegy három százalékpontos Lula-előnyt jeleztek.

A kampány meghatározó témái a megélhetési költségek, a korrupció és a közbiztonság voltak. Flávio Bolsonaro az eredmény után azt mondta, Brazília változást akar, Lula pedig közölte: arra számított, hogy már az első fordulóban győz, és hétfőtől új kampány kezdődik.

Flávio Bolsonaro az eredményt a Lula vezette Munkáspárt korszaka végének nevezte.

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A 45 éves szenátor Jair Bolsonaro volt jobboldali államfő fia.

Jair Bolsonarót a 2022-es választás elvesztését követő puccskísérlet kitervelésében játszott szerepéért több mint 27 év szabadságvesztésre ítélték.

A 80 éves Lula negyedik elnöki ciklusának megszerzésére törekszik. São Pauló-i támogatói előtt elismerte, hogy az eredmény váratlanul érte, mert abban bízott, hogy már az első fordulóban megszerzi a győzelmet. Közölte, a második forduló előtt a választóknak kívánja bemutatni kormánya eredményeit.

A választást megelőző közvélemény-kutatások még mintegy három százalékpontos Lula-előnyt mutattak. Robert Muggah, az Igarapé Institute társalapítója a Reutersnek úgy értékelte, hogy a közvélemény-kutatók jelentősen alábecsülték Bolsonaro támogatottságát.

A Reuters szerint a gazdaságpolitikai kérdések a kampányban a brazil államháztartás helyzetével és a gyenge növekedési kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak ellenére háttérbe szorultak, és a két vezető jelölt a fontosabb televíziós vitákon sem vett részt. A megélhetési költségek, a háztartások eladósodottsága és a bűnözés ugyanakkor komoly választói aggodalmakat okoztak.

A kampányt korrupciós ügyek is terhelték. A Reuters beszámolója szerint a megszűnt Banco Master körüli botrány a brazil politikai elit számos szereplőjét érintette,

Bolsonaro esetében pedig pénzmosás gyanúja miatt folyik vizsgálat;

a szenátor tagadja, hogy törvénysértést követett volna el.

A külpolitika szintén kampánytémává vált. Donald Trump amerikai elnök hivatalosan nem támogatta egyik jelöltet sem, de Flávio Bolsonarót korábban fogadta a Fehér Házban és nyilvánosan méltatta.

Lula szövetségesei azzal vádolták az Egyesült Államokat, hogy megpróbálja befolyásolni a brazil választást;

Washington visszautasította a beavatkozásra vonatkozó állításokat. A brazil választási bíróság elnöke vasárnap azt közölte, hogy a szavazás rendben zajlott.

Az elnökválasztással egy időben a brazilok a törvényhozás tagjairól és több más tisztségviselőről is szavaztak. A két elnökjelölt október 25-én mérkőzik meg a második fordulóban.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Silvia Izquierdo

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