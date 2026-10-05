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Kiszivárgott a haditerv: így verné vissza a NATO az ellenséges támadást
Globál

Kiszivárgott a haditerv: így verné vissza a NATO az ellenséges támadást

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Új stratégiai dokumentumon dolgozik Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai erőinek legfelsőbb parancsnoka. A terv azt vázolja fel, miként érhetne el a szövetség gyors győzelmet a keleti szárnyát érő esetleges orosz támadás esetén - írta a Bloomberg.

A "Győzelem elmélete" (Theory of Victory) címet viselő dokumentum nem minősített változatába a Bloomberg is betekinthetett. A stratégiát Grynkewich tábornok október 12-én, Lengyelországban mutatja be. A koncepció célja egyértelművé tenni a szövetségesek és a nyilvánosság számára, miként reagálna a NATO egy esetleges területi behatolásra, egyúttal pontosabb képet ad arról is, mire fordítják a tagállamok a megnövekedett védelmi kiadásaikat.

A dokumentum hangsúlyozza a NATO védelmi jellegét és az akaratlan provokációk elkerülését, miközben kiemelten foglalkozik a hibrid fenyegetések – vagyis a háborús küszöb alatti agresszív cselekmények – kollektív elhárításával.

A stratégia lényege a hatékony elrettentés, vagyis a készenlét demonstrálásával annak elérése, hogy a potenciális ellenfél belássa, nincs esélye a győzelemre.

Egy esetleges támadás esetén a NATO a keleti szárny elrettentési kezdeményezése (Eastern Flank Deterrence Initiative) keretében állítaná meg a behatolást, a szárazföldi erők és a legmodernebb eszközök ötvözésével. Ez a koncepció nagymértékben épít az alacsony költségű drónokra, a minimális személyzetet igénylő rendszerekre, valamint a mesterséges intelligenciával támogatott célmeghatározásra. A kezdeti műveleteket követően a szövetség

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az ellenfél vezetési és irányítási rendszereinek megsemmisítésére összpontosítana, a gyors és elsöprő győzelem érdekében.

A stratégia kidolgozását az hívta életre, hogy az ukrajnai háború kirobbanása óta nézeteltérések alakultak ki a tagállamok között a védelmi prioritásokról. A vita főként arról szól, hogy mekkora forrásokat kellene a hagyományos fegyverrendszerekre – például harckocsikra – fordítani, és mennyit az Ukrajnában bevált új technológiákra. A dokumentum éppen ezt a dilemmát hivatott feloldani a hagyományos és az innovatív hadi képességek együttes alkalmazásának bemutatásával.

Az Egyesült Államok a nyár folyamán kérdőívet juttatott el a NATO-tagállamokhoz, amelyben a védelmi kiadásaikról, valamint Donald Trump elnök politikájának támogatottságáról érdeklődött. A gyűjtött adatok az Európa védelmére szánt amerikai katonai kapacitások tervezett csökkentésével kapcsolatos döntéshozatalt szolgálják. A megkeresésben Washington arra is rákérdezett, hogy a szövetségesek képesek-e további erőket felajánlani a Grynkewich által fémjelzett védelmi tervekhez.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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