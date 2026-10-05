Kongatják a vészharangot, egyre közelebb a háború: semleges országot ért találat Ukrajna szomszédjában

A moldovai határrendészet tájékoztatása szerint helyi idő szerint
délelőtt 9:38-kor a Palanca–Majaki–Udobne határátkelőhely területén egy lövedék csapódott a földbe, majd visszapattanva eltalált egy személyszállító buszt és egy ellenőrzőbódét.
A repeszek egy moldovai határőrt könnyebben megsebesítettek. Az incidens idején Oroszország éppen ukrán infrastruktúrát támadott – számolt be a NewsMaker és a Ziarul de Gardă moldovai hírportál. A moldovai rendőrség a helyszíni vizsgálat idejére lezárta a határátkelőt, és arra kérte az autósokat, hogy kerüljék el a térséget.
‼️JUST IN: Russia attacked the Palanca border crossing on the border with Moldova: a passenger bus came under attack One Moldovan border guard suffered minor injuries. The bus and the checkpoint control booth were also damaged. The border crossing was temporarily closed. Traffic toward Palanca has been blocked.— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026
Az éjszaka folyamán Oroszország 205 különféle típusú támadódrónt indított Ukrajna ellen, köztük 49 sugárhajtású eszközt – közölte az ukrán légierő. A légvédelem 172 drónt semmisített meg, többek között Sahed és Gerbera típusúakat, valamint két Banderol típusú csapásmérő lövedéket. Találatokat 13 helyszínen regisztráltak, három esetben pedig a lelőtt eszközök roncsai okoztak károkat.
A Palanca határátkelő az ukrajnai Odesszai területtel szomszédos, amelyet az orosz erők rendszeresen támadnak drónokkal és rakétákkal. Az ukrán célpontok elleni csapások során Oroszország egyre gyakrabban sérti meg Moldova légterét, és a robbanások már az ország területét is elérik.
Október 3-án öt orosz légi csapásmérő eszköz – köztük Banderol típusú rakéták és drónok – hatolt be Moldova légterébe, majd robbant fel az ország területén.
A háború veszélyesen közel ér Moldovához
– írta Maia Sandu moldovai elnök az X közösségi platformon, hozzátéve, hogy Moszkva egész Európában veszélyezteti az emberek életét. Szeptember végén és augusztus folyamán is többször fordult elő hasonló légtérsértés; augusztusban a NATO vadászgépei lőttek le egy feltételezett orosz drónt Románia légterében, a moldovai határ közelében.
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