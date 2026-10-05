Kongatják a vészharangot, egyre közelebb a háború: semleges országot ért találat Ukrajna szomszédjában

A moldovai határrendészet tájékoztatása szerint helyi idő szerint

délelőtt 9:38-kor a Palanca–Majaki–Udobne határátkelőhely területén egy lövedék csapódott a földbe, majd visszapattanva eltalált egy személyszállító buszt és egy ellenőrzőbódét.

A repeszek egy moldovai határőrt könnyebben megsebesítettek. Az incidens idején Oroszország éppen ukrán infrastruktúrát támadott – számolt be a NewsMaker és a Ziarul de Gardă moldovai hírportál. A moldovai rendőrség a helyszíni vizsgálat idejére lezárta a határátkelőt, és arra kérte az autósokat, hogy kerüljék el a térséget.

Az éjszaka folyamán Oroszország 205 különféle típusú támadódrónt indított Ukrajna ellen, köztük 49 sugárhajtású eszközt – közölte az ukrán légierő. A légvédelem 172 drónt semmisített meg, többek között Sahed és Gerbera típusúakat, valamint két Banderol típusú csapásmérő lövedéket. Találatokat 13 helyszínen regisztráltak, három esetben pedig a lelőtt eszközök roncsai okoztak károkat.

A Palanca határátkelő az ukrajnai Odesszai területtel szomszédos, amelyet az orosz erők rendszeresen támadnak drónokkal és rakétákkal. Az ukrán célpontok elleni csapások során Oroszország egyre gyakrabban sérti meg Moldova légterét, és a robbanások már az ország területét is elérik.

Október 3-án öt orosz légi csapásmérő eszköz – köztük Banderol típusú rakéták és drónok – hatolt be Moldova légterébe, majd robbant fel az ország területén.

A háború veszélyesen közel ér Moldovához

– írta Maia Sandu moldovai elnök az X közösségi platformon, hozzátéve, hogy Moszkva egész Európában veszélyezteti az emberek életét. Szeptember végén és augusztus folyamán is többször fordult elő hasonló légtérsértés; augusztusban a NATO vadászgépei lőttek le egy feltételezett orosz drónt Románia légterében, a moldovai határ közelében.

Címlapkép forrása: Andrea Mancini/NurPhoto via Getty Images