Lángba borult Franciaország, és még csak most jöhet a legrosszabb – Gyorsan túlnőttek önmagukon a diáklázadások

Szeptember 17-e óta tartanak Párizsban és más francia városokban az eredetileg diákok által kirobbantott tüntetések, amelyek fokozatosan egyre erőszakosabb zendülésekbe fordultak. A helyzetet bonyolítja, hogy alig fél év múlva elnökválasztást tartanak Franciaországban, így a történéseket mindegyik politikai oldal igyekszik a maga javára kihasználni. Hétfőn több száz iskola zárva maradt, keddre pedig a diákszervezetek újabb tüntetéssorozatot hirdettek meg, ami az erőszak kiújulásával fenyeget.

A francia diákok tüntetéssorozata szeptember 17-én indult egy Párizs melletti középiskolából, de gyorsan továbbterjedt a főváros és környéke más iskoláira, illetve más francia nagyvárosokra is. A tüntetések eredetileg a francia iskolarendszer súlyos hiányosságaira akarták felhívni a figyelmet: az elöregedő infrastruktúrára, a zsúfolt tantermekre, a túlterhelt órarendekre, a tanárhiányra és az iskolák alulfinanszírozottságára. A kezdetben békés tiltakozások azonban idővel egyre radikálisabbá és erőszakosabbá váltak.

Lessons were suspended at hundreds of French high schools on Monday, as part of a wave of student protest over learning conditions that have rocked the European nation. ️ https://t.co/BGoM5SM3Fj https://t.co/g0nZvntyjc — AFP News Agency (@AFP) October 5, 2026

Mára mintegy 5000 embert vettek őrizetbe – többségében tizenéveseket –, és több mint 600 rendőr sebesült meg az összecsapásokban. A tüntetők 24 iskolát gyújtottak fel vagy fosztottak ki, az anyagi kár már több tízmillió euróra rúg. A tüntetők több tanárra és egyszerű járókelőkre is rátámadtak, egy tanárt benzinnel öntöttek le.

Patrice Faure, Párizs rendőrfőnöke egy szombaton közzétett nyílt levelében azt írta, az események kicsúsztak a szervezők ellenőrzése alól. A rendőrfőnök felszólította a diáktüntetőket, hogy tereljék vissza békés mederbe a demonstrációkat, illetve a szülőket, hogy ne hagyják, hogy gyerekeik a „hivatásos zavargók” útmutatásait kövessék.

Rioting second- and third-generation migrants in Toulouse are throwing stones at police trying to clear them off the streets https://t.co/M7Z1Ziwydj — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2026

Számos bizonyíték van rá, hogy a diákok elégedetlenségének hullámára olyanok is felültek, akiket nem feltétlenül a francia iskolarendszer hiányosságai zavarnak, hanem inkább a „balhét” keresik. Édouard Geffray oktatási miniszter úgy nyilatkozott:

Vannak olyan aktivisták – főként a szélsőbaloldalról –, akik beszivárogtak a középiskolás diákmozgalomba, elvették a diákoktól az irányítást, és szélsőséges erőszakhoz folyamodtak.

A mérsékelt erők és a Marine Le Pen vezette jobboldali radikális Nemzeti Tömörülés eközben azzal vádolja a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország pártot, hogy erőszakra tüzeli a fiatalokat. Az akár a jövő tavaszi elnökválasztás második fordulójára is esélyes Jean-Luc Mélenchon vezette radikális párt valóban látványosan beállt a tüntetések mögé, azt azonban tagadják, hogy hergelnék az elégedetlen diákokat.

Place de la Nation in Paris is almost impossible to approach right now Police are dousing the rioters with tear gas https://t.co/HEkmbHwYXD — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2026

A francia elnökválasztás időbeli közelsége miatt most különösen mindegyik politikai erő igyekszik a maga javára fordítani az eseményeket.

Az államfőválasztás legesélyesebbje, Marine Le Pen és pártja, a Nemzeti Tömörülés egyszerre tudja bírálni a centrista kormányzatot a helyzet szerintük nem elég határozott és szakszerű kezelése miatt, és egyszerre Mélenchont és a radikális baloldalt az erőszak gerjesztéséért. A jobboldali radikális pártnak jókor jöttek a tüntetések, mivel a fiatal pártelnökről, Jordan Bardelláról nemrég derítették ki újságírók, hogy még 17 éves korában antiszemita üzeneteket küldött a Messengeren.

Mélenchon eközben felszólította pártja tagjait, hogy csatlakozzanak a keddre tervezett tüntetésekhez, és védjék meg a diákokat a „rendőri erőszaktól”. A diákság képviselői ugyanis keddre országos tüntetést hívtak össze. A kormányzat és a rendőrség attól tart, hogy a keddi demonstrációkon ismét elszabadulhat az erőszak. Hétfőn több mint 400 iskola volt zárva, mivel az oktatási minisztérium szerint nem tudták garantálni a megfelelő biztonsági feltételeket. Ennek ellenére a hét első napján is több helyen voltak erőszakos demonstrációk, Párizs mellett például Lille-ben és Toulouse-ban is. Egy 15 éves diák elvesztette az egyik kezét Lens városában, mikor felvett a földről egy rendőrségi gránátot.

BREAKING: The high school riots start in France again. Mounted police are charging against students in front of Évariste-Galois high school in Sartrouville after fireworks were launched at them. https://t.co/ModOf9Okz8 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026

A kormány eközben gyors tűzoltásba kezdett. Sébastien Lecornu miniszterelnök vasárnap ütemtervet tett közzé, melyben sürgette az iskolák fenntartásáért felelős helyi hatóságokat, hogy próbáljanak mihamarabb enyhíteni a tanárhiányon. Keddre pedig régiós vezetőkkel hívott össze találkozót, hogy megvitassák a sokszor valóban rossz állapotú iskolaépületek felújításának kérdését.

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