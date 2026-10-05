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Lángba borult Franciaország, és még csak most jöhet a legrosszabb – Gyorsan túlnőttek önmagukon a diáklázadások
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Lángba borult Franciaország, és még csak most jöhet a legrosszabb – Gyorsan túlnőttek önmagukon a diáklázadások

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Szeptember 17-e óta tartanak Párizsban és más francia városokban az eredetileg diákok által kirobbantott tüntetések, amelyek fokozatosan egyre erőszakosabb zendülésekbe fordultak. A helyzetet bonyolítja, hogy alig fél év múlva elnökválasztást tartanak Franciaországban, így a történéseket mindegyik politikai oldal igyekszik a maga javára kihasználni. Hétfőn több száz iskola zárva maradt, keddre pedig a diákszervezetek újabb tüntetéssorozatot hirdettek meg, ami az erőszak kiújulásával fenyeget.

A francia diákok tüntetéssorozata szeptember 17-én indult egy Párizs melletti középiskolából, de gyorsan továbbterjedt a főváros és környéke más iskoláira, illetve más francia nagyvárosokra is. A tüntetések eredetileg a francia iskolarendszer súlyos hiányosságaira akarták felhívni a figyelmet: az elöregedő infrastruktúrára, a zsúfolt tantermekre, a túlterhelt órarendekre, a tanárhiányra és az iskolák alulfinanszírozottságára. A kezdetben békés tiltakozások azonban idővel egyre radikálisabbá és erőszakosabbá váltak.

Mára mintegy 5000 embert vettek őrizetbe – többségében tizenéveseket –, és több mint 600 rendőr sebesült meg az összecsapásokban. A tüntetők 24 iskolát gyújtottak fel vagy fosztottak ki, az anyagi kár már több tízmillió euróra rúg. A tüntetők több tanárra és egyszerű járókelőkre is rátámadtak, egy tanárt benzinnel öntöttek le.

Patrice Faure, Párizs rendőrfőnöke egy szombaton közzétett nyílt levelében azt írta, az események kicsúsztak a szervezők ellenőrzése alól. A rendőrfőnök felszólította a diáktüntetőket, hogy tereljék vissza békés mederbe a demonstrációkat, illetve a szülőket, hogy ne hagyják, hogy gyerekeik a „hivatásos zavargók” útmutatásait kövessék.

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Számos bizonyíték van rá, hogy a diákok elégedetlenségének hullámára olyanok is felültek, akiket nem feltétlenül a francia iskolarendszer hiányosságai zavarnak, hanem inkább a „balhét” keresik. Édouard Geffray oktatási miniszter úgy nyilatkozott:

Vannak olyan aktivisták – főként a szélsőbaloldalról –, akik beszivárogtak a középiskolás diákmozgalomba, elvették a diákoktól az irányítást, és szélsőséges erőszakhoz folyamodtak.

A mérsékelt erők és a Marine Le Pen vezette jobboldali radikális Nemzeti Tömörülés eközben azzal vádolja a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország pártot, hogy erőszakra tüzeli a fiatalokat. Az akár a jövő tavaszi elnökválasztás második fordulójára is esélyes Jean-Luc Mélenchon vezette radikális párt valóban látványosan beállt a tüntetések mögé, azt azonban tagadják, hogy hergelnék az elégedetlen diákokat.

A francia elnökválasztás időbeli közelsége miatt most különösen mindegyik politikai erő igyekszik a maga javára fordítani az eseményeket.

Az államfőválasztás legesélyesebbje, Marine Le Pen és pártja, a Nemzeti Tömörülés egyszerre tudja bírálni a centrista kormányzatot a helyzet szerintük nem elég határozott és szakszerű kezelése miatt, és egyszerre Mélenchont és a radikális baloldalt az erőszak gerjesztéséért. A jobboldali radikális pártnak jókor jöttek a tüntetések, mivel a fiatal pártelnökről, Jordan Bardelláról nemrég derítették ki újságírók, hogy még 17 éves korában antiszemita üzeneteket küldött a Messengeren.

Mélenchon eközben felszólította pártja tagjait, hogy csatlakozzanak a keddre tervezett tüntetésekhez, és védjék meg a diákokat a „rendőri erőszaktól”. A diákság képviselői ugyanis keddre országos tüntetést hívtak össze. A kormányzat és a rendőrség attól tart, hogy a keddi demonstrációkon ismét elszabadulhat az erőszak. Hétfőn több mint 400 iskola volt zárva, mivel az oktatási minisztérium szerint nem tudták garantálni a megfelelő biztonsági feltételeket. Ennek ellenére a hét első napján is több helyen voltak erőszakos demonstrációk, Párizs mellett például Lille-ben és Toulouse-ban is. Egy 15 éves diák elvesztette az egyik kezét Lens városában, mikor felvett a földről egy rendőrségi gránátot.

A kormány eközben gyors tűzoltásba kezdett. Sébastien Lecornu miniszterelnök vasárnap ütemtervet tett közzé, melyben sürgette az iskolák fenntartásáért felelős helyi hatóságokat, hogy próbáljanak mihamarabb enyhíteni a tanárhiányon. Keddre pedig régiós vezetőkkel hívott össze találkozót, hogy megvitassák a sokszor valóban rossz állapotú iskolaépületek felújításának kérdését.

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Címlapkép forrása: Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed/Anadolu via Getty Images

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