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Magas helyről jött a figyelmeztetés: Európa vezető hatalma erőszakos konfliktusba keveredhet Oroszországgal
Globál

Magas helyről jött a figyelmeztetés: Európa vezető hatalma erőszakos konfliktusba keveredhet Oroszországgal

MTI
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Martin Jäger, a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) elnöke arra figyelmeztetett, hogy fennáll az erőszakos konfliktus lehetősége Németország és Oroszország között – írja az MTI.

Hétfőn a Bundestag parlamenti ellenőrző testületének nyilvános meghallgatásán a BND vezetője arra figyelmeztetett, hogy Németországot egyértelműen Oroszország felől éri a legközvetlenebb fenyegetés. Jäger szerint Moszkva „árnyékháborút” folytat Berlin ellen, ami nehézségeket jelent, ha hagyományos jogi vagy katonai szempontból értelmezni szeretné ezt. Azt is kifejtette, hogy az orosz beavatkozások, alacsony intenzitású műveletek ma már mindennaposnak számítanak a NATO országaiban. Kiemelte, hogy

a külső nyomás elleni harcban „Németország első védelmi vonalát a hírszerzés jelenti”.

Konkrét példákat is hozott, megemlítette a nagy port kavaró lipcsei esetet, amikor egy robbanószerekkel felszerelt drón akart betörni a közeli reptérre. A feltételezések szerint a célpont egy An-124 Ruszlán szállítógép volt, de végül szerencsével sikerült megakadályozni az akciót. Nem sokkal később Berlin egyértelműen Oroszországot nevezte meg a támadáskísérlet felelőseként. A német alkotmányvédelmi hivatal (BfV) elnöke, Sinan Selen a meghallgatáson azt mondta, Oroszország kész szabotázsakciókra és emberölésekre is, eszköztárába pedig a dezinformáció és a merényletek is beletartoznak.

A BND vezetője szerint az orosz titkosszolgálatok professzionálisan tevékenykednek, emiatt továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy Németországot támadás éri. Szerinte Moszkva így próbál meg nyomást gyakorolni Berlinre, hogy ne szülessenek olyan politikai döntések, amelyek az orosz érdekekkel ellentétesek. Kifejezetten hangsúlyozta Ukrajna kérdését ebben, mivel az Európa legerősebb gazdasági hatalmának számító ország régóta rendszeresen támogatja Kijevet. A hírszerzési vezető szerint ugyanakkor a jövőben is az eddigiekhez hasonló, alacsonyabb intenzitású beavatkozásokra kell gondolni, elsősorban megfélemlítő jelleggel. Arra

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egyelőre nem látnak reális esélyt a német hírszerzésben, hogy Oroszország a közeljövőben nagyszabású támadást készítene elő a NATO ellen.

Ugyanakkor kiemelte, hogy a balti országokban fokozódhat a nyomás.

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