Megérkezett az orosz hadsereg új fegyvere: ember nélküli páncélosok rohamozhatnak a frontvonalon

A TASSZ október 2-i tudósítása szerint a bemutatóra a Cseljabinszki területen található csebarkulji gyakorlótéren került sor, a hadgyakorlat aktív szakaszában. A T–72B3M alvázra épülő, távirányítású járművek a rohamcsapatok közvetlen tűztámogatását látták el. A harceszközök harckocsi-, illetve BMPT-konfigurációban egyaránt megjelentek, ami arra utal, hogy a távirányítású páncélosok változatos tűzhatást tudnak kifejteni a konvencionális erők oldalán. Az eszközök rövid megállásokból nyitottak tüzet, majd gyorsan pozíciót váltottak.

️ Russia demonstrated the heavy assault robotic complex "Sturm" created on the basis of T-72B3M tank. During the exercises "Sturm" repeatedly lost radio contact with the control machine. For the demonstration before Putin, remote control was not used, and a driver-mechanic was placed inside. Despite this, during the demonstration, the machine got stuck in a muddy ditch next to a dirt road. — Beefeater (@Beefeater_Fella) October 4, 2026

A koncepció mögött az ukrajnai háború tapasztalatai húzódnak meg, hiszen az aknák, a tüzérségi csapások, a páncéltörő fegyverek, az FPV-drónok és a folyamatos légi felderítés alapjaiban írták át a páncélos erők alkalmazhatóságát és túlélőképességét. Oroszország válaszul a legkockázatosabb feladatokból – különösen a rohamok kezdő fázisából – igyekszik mentesíteni az emberi személyzetet, miközben a nehézpáncélzat nyújtotta tűzerőt továbbra is a támadások élén tartja.

A bemutatott járművek harctéri értéke nagymértékben függ majd a kommunikációs csatornák zavarállóságától,

a szenzorok megbízhatóságától, valamint a felülről érkező dróncsapások elleni védelemtől. Ez a fejlesztés illeszkedik abba a szélesebb körű trendbe, amelynek során a robotizált rendszerek a szárazföldi hadviselés legveszélyesebb fázisaiban mentesítik a katonákat a közvetlen életveszélytől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images