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Megérkezett az orosz hadsereg új fegyvere: ember nélküli páncélosok rohamozhatnak a frontvonalon
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Megérkezett az orosz hadsereg új fegyvere: ember nélküli páncélosok rohamozhatnak a frontvonalon

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Oroszország a Centr–2026 hadgyakorlat keretében T–72B3M alvázra épített, távirányítású harcjárműveket vetett be páncélos rohamfeladatok során. Ez az egyik legegyértelműbb jele annak, hogy Moszkva igyekszik kivonni a harckocsizókat a legveszélyesebb pozíciókból, miközben a rohamcsapatok nehézpáncélos tűztámogatását továbbra is fenntartja - jelentette az Army Recognition.

A TASSZ október 2-i tudósítása szerint a bemutatóra a Cseljabinszki területen található csebarkulji gyakorlótéren került sor, a hadgyakorlat aktív szakaszában. A T–72B3M alvázra épülő, távirányítású járművek a rohamcsapatok közvetlen tűztámogatását látták el. A harceszközök harckocsi-, illetve BMPT-konfigurációban egyaránt megjelentek, ami arra utal, hogy a távirányítású páncélosok változatos tűzhatást tudnak kifejteni a konvencionális erők oldalán. Az eszközök rövid megállásokból nyitottak tüzet, majd gyorsan pozíciót váltottak.

A koncepció mögött az ukrajnai háború tapasztalatai húzódnak meg, hiszen az aknák, a tüzérségi csapások, a páncéltörő fegyverek, az FPV-drónok és a folyamatos légi felderítés alapjaiban írták át a páncélos erők alkalmazhatóságát és túlélőképességét. Oroszország válaszul a legkockázatosabb feladatokból – különösen a rohamok kezdő fázisából – igyekszik mentesíteni az emberi személyzetet, miközben a nehézpáncélzat nyújtotta tűzerőt továbbra is a támadások élén tartja.

A bemutatott járművek harctéri értéke nagymértékben függ majd a kommunikációs csatornák zavarállóságától,

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a szenzorok megbízhatóságától, valamint a felülről érkező dróncsapások elleni védelemtől. Ez a fejlesztés illeszkedik abba a szélesebb körű trendbe, amelynek során a robotizált rendszerek a szárazföldi hadviselés legveszélyesebb fázisaiban mentesítik a katonákat a közvetlen életveszélytől.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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