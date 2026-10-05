Megszólalt a szakértő: új inváziót kell indítania Oroszországnak, ez hozhatja el az áttörést

Az orosz erők négy és fél éve törekedek a Donbász elfoglalására, továbbra sem sikerült döntő áttörést elérni, sőt, a „Vivaldi hadművelettel” éppen Ukrajna szerez területeket a térségben. Hodarenok viszont úgy véli, hogy Oroszországnak egy újabb inváziót kellene indítania Ukrajna ellen észak felől, ami segítene Donyeckben is. A nyugalmazott ezredes szerint Kijev egy invázió miatt kénytelen lenne a frontvonalról áttelepíteni egységeket, ezzel pedig érdemben gyengülne a védelem.

Az orosz fegyveres erők ilyen jellegű akciója helyénvalónak tűnik. Miért? Mert egy frontális támadás Szlavjanszk és Kramatorszk erődített területei ellen időigényes és véres lenne. Támadás onnan, ahonnan az ellenség a legkevésbé számít rá, majd ezeknek az erődített területeknek a hátulról való bekerítése, az ellenség szervezett visszavonulására kényszerítése

– egy ilyen terv vonzónak tűnik – vázolta fel az elképzelését.

Hodarenok ugyanakkor kiemelte, hogy nem ismert, mik a szándékai az orosz hadseregnek, éppen ezért ez a felvetés egyelőre megmarad elméleti szinten. A felvetése egyébként egyezik az ukrán véleménnyel, Olekszandr Pivnyenko, az Ukrán Nemzeti Gárda parancsnoka korábban szintén arról beszélt, hogy Oroszország észak felől támadhatja meg Ukrajnát, szerinte egy 10 kilométer mély „ütközőzónát” akarnak kialakítani.

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