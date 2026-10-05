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Megtámadták Moszkvát: kiderültek a részletek
Globál

Megtámadták Moszkvát: kiderültek a részletek

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A legfrissebb jelentések szerint az orosz fővárost ukrán támadás érte, megszólalt a polgármester – írja a TASzSz.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere jelentette be, hogy több ukrán drónt is megsemmisített az orosz légvédelem, amelyek a város felé tartottak.

A Védelmi Minisztérium légvédelmi erői kilenc Moszkva felé tartó drónt megsemmisítettek. A mentőszolgálatok a katasztrófa helyszínén dolgoznak

– jelentette ki.

Arról nem tudni, hogy becsapódás történt-e. Az orosz hatóságok rendszeresen csak arról tájékoztatják a nyilvánosságot, hogy mennyi ellenséges eszközt sikerült hatástalanítani, azt nem hozzák nyilvánosságra, hogy pontosan hány eszköz és milyen károkat okozott. Moszkvát az ukránok rendszeresen támadják, korábban több alkalommal is robbanásokat okoztak az ellenséges drónok.

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