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Nácibotrányba keveredett a 200 ezres polinéziai mikroállam vezetője
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Nácibotrányba keveredett a 200 ezres polinéziai mikroállam vezetője

MTI
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"Heil Hitlert" kiáltott és náci karlendítést mutatott be a szamoai miniszterelnök egy 19 évvel ezelőtti, de most nyilvánosságra került pár másodperces videofelvétel szerint, a polinéziai szigetország vezetője hétfőn bocsánatot kért az eset miatt.

A Samoa Observer című újság vasárnap tette közzé a 2007-ben készült felvétel részletét, amelyen La‘auli Leuatea Schmidt látható egy családi rendezvényen, amint a körülötte állókkal együtt a karját a magasba lendíti. A lap szerint a videón hallható, amint a miniszterelnök egy mikrofonba azt mondja:

Emeld a jobb kezed, Heil Hitler!".

Schmidt, aki 2025 óta kormányfő,

a felvétel idején a szamoai parlament alelnöke volt.

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Nem tagadta a videó hitelességét, és a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: szavai és gesztusai helytelenek voltak és sértőek mások számára, ezért bocsánatot kér. Hangsúlyozta, hogy elutasítja a nácizmust, az antiszemitizmust és a politikai szélsőségesség minden formáját.

Több polinéziai szigetországhoz hasonlóan Szamoa is Izrael elkötelezett támogatója. Schmidt a beiktatásán 2025 szeptemberében egy zsidó imasálat viselt, és a ceremónián egy sófárt is megszólaltattak.

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Címlapkép: Laauli Schmidt hivatalos Facebook fotó.

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