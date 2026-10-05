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Nagy bejelentés érkezett – Véget érhet a pusztító háború?
Globál

Nagy bejelentés érkezett – Véget érhet a pusztító háború?

Portfolio
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Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán rendkívüli ülésen egyeztetett a jemeni válság kapcsán, megvitatva a szaúdi védelmi támogatás lehetőségeit a három ország közötti Mekkai Védelmi Egyezmény keretében.

Hakan Fidan török külügyminiszter hétfőn, a Mekkai Védelmi Egyezmény stratégiai, politikai és védelmi bizottságának rendkívüli ülését követően nyilatkozott a sajtónak.

Elmondása szerint a felek nem csupán a védelmi támogatás formáiról tárgyaltak, hanem arról is, miként lehetne a jemeni konfliktust békés úton, párbeszéddel rendezni.

A tárcavezető kiemelte, hogy Szaúd-Arábia rendkívül konstruktív hozzáállást tanúsít a helyzet rendezése érdekében.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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