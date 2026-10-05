23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Négy héttel a választás előtt újabb kétségbeesett lépéshez folyamodik Trump a dízelárak miatt
Globál

Négy héttel a választás előtt újabb kétségbeesett lépéshez folyamodik Trump a dízelárak miatt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Enyhíteni készül a Trump-adminisztráció az adómentes, úgynevezett piros dízel használatának korlátozásán, hogy még a novemberi félidős választás előtt letörje az üzemanyagárakat – írja a Bloomberg.

A tervet hétfőn ismertethetik, a részletek egyelőre nem ismertek.

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

A piros dízel, más néven háztartási tüzelőolaj vagy HTO, olyan gázolaj, amelyet festékkel színeznek meg, és amely jellemzően csak közúton kívüli használatra érhető el (például mezőgazdasági gépekben). Mivel mentes a gallononként 24 centes szövetségi jövedéki adó alól, olcsóbb a közönséges dízelnél. A megkülönböztető színezés épp azt szolgálja, hogy a hatóság ellenőrizni tudja azt, nem használják-e közúti járműben.

A terv lényege, hogy szélesebb körben lehessen használni a piros dízelt, akár közúti járművekben is. Ettől a kiskereskedelmi árak gyors csökkenését várják, lévén az adókülönbözet azonnal megjelenik a kutaknál.

Szeptember elején írtunk arról, hogy az amerikai dízelár először lépte át a gallononkénti 6 dollárt.

Még több Globál

Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Radikális fogyókúrára fogták az Egyesült Államok legendás harckocsiját: érkezik az új szuperfegyver

Pestisveszély Oroszországban – Megtörte a csendet a Kreml: megérkezett a hivatalos tényállás

Mivel a dízel a mezőgazdasági gépektől a teherfuvarozáson át mindenhol alapüzemanyag, a drágulás végigfut a gazdaságon, és felhajtja a fogyasztási cikkek árát is. A politikai nyomás pedig éppen a republikánus szavazóbázis körében a legnagyobb, hiszen a gazdákat az őszi betakarítás idején éri a magas üzemanyagár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

PR cikk

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Megtámadták Moszkvát: kiderültek a részletek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility