Négy héttel a választás előtt újabb kétségbeesett lépéshez folyamodik Trump a dízelárak miatt

A tervet hétfőn ismertethetik, a részletek egyelőre nem ismertek.



A piros dízel, más néven háztartási tüzelőolaj vagy HTO, olyan gázolaj, amelyet festékkel színeznek meg, és amely jellemzően csak közúton kívüli használatra érhető el (például mezőgazdasági gépekben). Mivel mentes a gallononként 24 centes szövetségi jövedéki adó alól, olcsóbb a közönséges dízelnél. A megkülönböztető színezés épp azt szolgálja, hogy a hatóság ellenőrizni tudja azt, nem használják-e közúti járműben.

A terv lényege, hogy szélesebb körben lehessen használni a piros dízelt, akár közúti járművekben is. Ettől a kiskereskedelmi árak gyors csökkenését várják, lévén az adókülönbözet azonnal megjelenik a kutaknál.

Szeptember elején írtunk arról, hogy az amerikai dízelár először lépte át a gallononkénti 6 dollárt.

Mivel a dízel a mezőgazdasági gépektől a teherfuvarozáson át mindenhol alapüzemanyag, a drágulás végigfut a gazdaságon, és felhajtja a fogyasztási cikkek árát is. A politikai nyomás pedig éppen a republikánus szavazóbázis körében a legnagyobb, hiszen a gazdákat az őszi betakarítás idején éri a magas üzemanyagár.

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