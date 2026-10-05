Olcsóbb, könnyebb és teljesen önálló: áttörést ért el az új amerikai harci drón

A gép a kaliforniai Mojave Repülő- és Űrkikötőből szállt fel. A teszt során a drón emberi beavatkozás nélkül, teljesen önállóan gurult ki, szállt fel, manőverezett, majd landolt, vagyis a teljes repülési ciklust autonóm módon teljesítette.

A Talon Blue a Northrop Grumman saját finanszírozású fejlesztése, így nem az amerikai légierő közvetlen megrendelésére készült. A fegyvernem 2025 decemberében ugyan kiadta a YFQ-48A típusjelzést a gépnek, ez azonban nem jelentett gyártási megrendelést.

A Northrop nyilvánosan nem szerepel a légierő CCA Increment 2 programjának kezdeti, titkosított koncepcióválasztási szakaszában részt vevő vállalatok között sem.

A vállalat azután is folytatta a fejlesztést, hogy az első CCA-tenderből a General Atomics és az Anduril jutott tovább. A Scaled Composites az újratervezett Talon Blue esetében a tömegcsökkentésre, az alkatrészszám mérséklésére és a gyorsabb gyárthatóságra helyezte a hangsúlyt, összhangban a légierő azon törekvésével, hogy az autonóm harci repülőgépeket ne drága, egyedi eszközökként, hanem nagy darabszámban bevethető platformokként kezeljék.

A korábbi CCA-pályázathoz képest az átdolgozott gép a gyártó közzétett adatai szerint mintegy 50 százalékkal kevesebb alkatrészből áll, nagyjából 450 kilogrammal könnyebb, és körülbelül 30 százalékkal gyorsabban szerelhető össze. Ezek a mutatók azért kulcsfontosságúak, mert a beszerzési költség és a gyártási ütem határozza majd meg a jövőbeli autonóm harci flotta felállítását, amelynek a pilóta vezette vadászgépek mellett kell majd megfelelő tömeget biztosítania.

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