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Pestisveszély Oroszországban – Megtörte a csendet a Kreml: megérkezett a hivatalos tényállás
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Pestisveszély Oroszországban – Megtörte a csendet a Kreml: megérkezett a hivatalos tényállás

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Tagadta a Kreml, hogy az irkutszki pestiskutató laboratóriumból tüdőpestis szabadult el, hivatalos közlésük szerint valójában egy ritka tüdőgyulladás-variáns okozta a fiatal pestiskutató laboratóriumi technikus rejtélyes halálát.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta: hiába terjednek „bizonyos pletykák” arról, hogy a pestissel foglalkozó laborból pestis szabadult volna el, a valóság az, hogy a 28 éves labori asszisztens halálát az intézményben egy ritka tudőgyulladás-variáns okozta.

Hangsúlyozta: a Roszpotrebnadzor (Oroszország népegészségügyi és fogyasztóvédelmi szervezete) megállapította, hogy a fertőzés háttere nem pestis, hanem tüdőgyulladás volt, csak a hivatalos tájékoztatásra szabad hallgatni.

A Roszpotrebnadzor nagyon magasan képzett szakembereket foglalkoztat ezen a területen, szóval hallgassanak csak rájuk”

– mondta Peszkov.

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Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images / A címlapkép illusztráció.

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