Radikális fogyókúrára fogták az Egyesült Államok legendás harckocsiját: érkezik az új szuperfegyver

A fejlesztési program legfőbb mérnöki célkitűzése a jelenlegi M1A2 SEPv3 változat mintegy 78 tonnás tömegének csaknem 60 tonnára történő csökkentése, ami 23 százalékos, vagyis közel 18 tonnás súlycsökkentést jelent. Az amerikai szárazföldi erők 2023 szeptemberében törölték az M1A2 SEPv4 programot, miután megállapították, hogy a meglévő Abrams-architektúra elérte a teljesítőképessége határait, így a további védelmi rendszerek, elektronika és egyéb képességek beépítése már aránytalanul növelné a tömeget és a logisztikai terheket. A tömegcsökkentés egy teljes páncélos dandárharccsoport szintjén érdemben javítaná a hidak terhelhetőségi korlátait, a műszaki mentőjárművek és a harckocsiszállítók kapacitáskihasználását, valamint a manőverezési és útvonalválasztási lehetőségeket.

A másik kulcsfontosságú újítás a legénység nélküli torony alkalmazása, amelynek köszönhetően a háromfős kezelőszemélyzet teljes egészében a járműtestben foglal helyet,

míg a töltőkezelő feladatát automata töltőberendezés veszi át. Ezáltal jelentősen lecsökken a legmagasabb szintű páncélvédelemmel ellátandó belső térfogat, ami önmagában is érdemben hozzájárul a tömegcsökkentéshez. A korai felvételeken a hagyományos, egyetlen vezetőülés feletti kibúvó helyett két előre nyíló búvónyílás figyelhető meg a páncéltest tetején, ami a belső elrendezés gyökeres átszervezésére utal. A fegyverzetet illetően a prototípuson a jelenlegi Abrams variánsokon használt 120 milliméteres M256-oshoz hasonló ágyúcső látható, de a hadsereg még nem véglegesítette a sorozatgyártásba kerülő konfigurációt.

A hajtáslánc tekintetében az M1E3 szakít az AGT1500-as gázturbinára épülő hagyományos megoldással. A 2026-os konfigurációban egy módosított, hathengeres Caterpillar C13D dízelmotort kapcsolnak egy ACT1075LP sebességváltóhoz hibrid rendszerben, amelytől a jelenlegi Abrams modellekhez képest 40-50 százalékos üzemanyag-megtakarítást várnak. Egy többnapos hadművelet során ez kevesebb logisztikai megállót, kevesebb üzemanyag-szállító járművet és lényegesen hosszabb hatótávolságot eredményez. A hibrid hajtás emellett több elektromos energiát biztosít az aktív védelmi rendszer, az optikai szenzorok, az irányzékok, a híradóeszközök és a fedélzeti számítógépek számára, miközben lehetővé teszi a csendes megfigyelési üzemmód használatát is.

A tervek szerint 2026 végéig négy M1E3-as előprototípust adnak át az 1. lovashadosztály 1. páncélos dandárharccsoportjának a texasi Fort Hoodban, két XM30-as IFV szakasszal kiegészülve. A csapatpróbák során a katonák 2027 márciusáig vizsgálják a járművek tűzerejét, mozgékonyságát, logisztikai igényeit és kommunikációs rendszereit, köztük a kaliforniai Fort Irwinben található Nemzeti Kiképzőközpontban.

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