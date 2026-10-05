Rejtélyes jelzés tűnt fel az Egyesült Államok egyik vadászgépén: tengeralattjárót semmisíthettek meg vele?

A The Aviationist október 2-án hívta fel a figyelmet azokra a felvételekre, amelyeket Jeff Rojas fotós készített a NAS Lemoore támaszpontra visszatérő gépről. A képeken a VFA-41 "Black Aces" század F/A-18F Super Hornetje – nyilvántartási száma szerint a BuNo 168491 – egy kettétört tengeralattjáró-sziluettet visel "Sub Buster" felirattal. A repülőgép a USS Abraham Lincoln fedélzetén állomásozó 9. hordozófedélzeti repülőezred (Carrier Air Wing 9) kötelékében szolgált az Epic Fury hadművelet során.

A jelölés azért különösen figyelemre méltó, mert a tengeralattjáró-elhárítás hagyományosan az erre a célra szakosított platformok – mint a P-8A Poseidon tengerészeti járőrrepülőgépek, a felszíni hadihajók és a vadásztengeralattjárók – feladata. Egy hordozófedélzeti többcélú vadászgép ilyen bevetése arra enged következtetni, hogy az amerikai haditengerészet más érzékelőkkel lokalizálta és követte a célpontot, majd a Super Hornetet kapcsolta be a megsemmisítési láncba – például egy felszínre kényszerített vagy rögzített pozíciójú célpont ellen.

A célpont pontos kiléte hivatalosan nem ismert, de a legvalószínűbb jelölt Irán orosz gyártmányú, Kilo osztályú tengeralattjárója,

amely a Perzsa-öbölben és annak térségében az iráni haditengerészet legütőképesebb víz alatti eszköze. Az alkalmazott fegyver típusát szintén nem erősítették meg.

Az amerikai haditengerészet egyelőre nem kommentálta a jelölés eredetét és jelentését. Amennyiben a szimbólum valós harci bevetést dokumentál, az azt bizonyítaná, hogy a tengeri felderítés, a hálózatközpontú célmegjelölés és a precíziós fegyverek kombinálásával az Egyesült Államok képes a tengeralattjárókat olyan célpontokká tenni, amelyeket akár hordozófedélzeti vadászgépek is hatékonyan támadhatnak.

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