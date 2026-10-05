Romok alá szorultak az emberek az orosz bombázás után: hatalmas a pusztítás az ukrán nagyvárosban

Terehov legutóbbi Telegram-bejegyzésében azt írta, hogy egy varroda épületének romjai alatt találtak meg két holttestet.
A városvezető közlése szerint az orosz erők harci drónnal megtámadtak egy benzinkutat is Harkiv Kijevi kerületében.
Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy sebesültek között három gyermek van.
Súlyos állapotban van egy 11 éves kislány, közepesen súlyos állapotban egy 15 éves fiú, egy 15 éves lány pedig akut stresszreakciót szenvedett el
- közölte, hozzátéve, hogy folyamatban vannak a mentési és kutatási munkálatok, a romok alatt még lehetnek emberek.
Jelentős pusztítás történt. Több helyszínen több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább húsz gépkocsi rongálódott meg. A tüzek összterülete csaknem 15 ezer négyzetméter
- emelte ki a kormányzó közölte.
A hatóságok korábbi közlései szerint az orosz hadsereg irányított légibombákkal mért csapásokat Harkiv Szlobidszkij kerületére, egyebek között egy ötemeletes lakóépületet is találat ért, valamint raktárépületek gyulladtak ki.
A Harkiv megyei ügyészi hivatal közölte, hogy az újabb támadás helyi idő szerint körülbelül 14 óra 40 perckor érte a várost. Az ügyészség háborús bűntett miatt eljárást indított.
A múlt héten péntekre virradóan is érték már orosz légicsapások Harkivot. Az éjszakai támadások során az orosz erők Banderol típusú cirkálólőszereket vetettek be, aminek következtében egy 42 éves férfi életét vesztette, nyolcan pedig megsebesültek.
Az orosz-ukrán háborúról alábbi cikkünkben tudósítunk:
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