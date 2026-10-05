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Sokkoló részletek: Izrael készen állt arra, hogy lelője a Flydubai járatát
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Sokkoló részletek: Izrael készen állt arra, hogy lelője a Flydubai járatát

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Izrael készen állt arra, hogy lelője a Flydubai több mint 150 izraeli utast szállító járatát, miután a másodpilóta a pilótafülkében megtámadta a kapitányt, és megpróbálta lezuhantani a gépet – derült ki a CBS News értesüléseiből - közölte a CBS.

A Dubajból Tel-Avivba tartó 1073-as járat a múlt héten már Izrael felé közeledett, amikor a másodpilóta késsel támadt a kapitányra, és megkísérelte átvenni a gép irányítását. A repülőgép 14 ezer lábat (mintegy 4300 métert) zuhant, az izraeli légierő pedig megpróbált kapcsolatba lépni a pilótafülkével, de nem kapott választ. A protokollnak megfelelően azonnal összehívtak egy előre kijelölt döntéshozó testületet, és parancsnoki központot állítottak fel.

Vadászgépeket riasztottak, és lezárták az izraeli légteret. A vadászgépeket azonban visszarendelték, amikor kiderült, hogy a repülőgép – mintegy 640 kilométerre Izraeltől – Szaúd-Arábia felé fordult, a szaúdi erők pedig saját vadászgépeikkel emelkedtek a levegőbe. A kapitány időközben sikerrel vette fel a küzdelmet a másodpilótával, és ki tudta nyitni a pilótafülke ajtaját.

Izraeli utasok és a Flydubai személyzete közösen teperték le a támadót, két szabadnapos pilóta pedig átvette a gép irányítását, majd kényszerleszállást hajtott végre a szaúd-arábiai Tabukban.

A CBS News izraeli forrásai szerint amennyiben a gép egy bizonyos távolságon belülre ért volna, Izrael vadászgépeket küldött volna – akár a jordán légtérbe is –, hogy felmérjék a helyzetet. A pilóták először vizuális kapcsolatot próbáltak volna létesíteni a pilótafülkével, majd az utastérben vizsgálták volna a pánik jeleit. Ha kiderül, hogy a gépet eltérítették, és a támadó nem reagál a rádiós hívásokra, valamint nem fogalmaz meg követeléseket, a testület a védelmi minisztert és a miniszterelnököt is bevonta volna a döntéshozatalba.

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A protokoll szerint az Izrael felé tartó, irányíthatatlanná vált gépet le kell lőni, ám ezt a döntést kizárólag a miniszterelnök hozhatta volna meg. A források szerint a repülőgép lelövését kisebb rossznak tekintették volna ahhoz képest, mintha a gép a tel-avivi Azrieli-tornyokba, a repülőtérbe vagy más kiemelt célpontba csapódik – akár több száz ember halálát okozva a földön.

Az izraeli vizsgálat eddigi eredményei szerint a támadást valószínűleg egy magányos elkövető hajtotta végre. A másodpilóta jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik, ahol a szaúdi hatóságok első kihallgatását követően most a második kihallgatási forduló zajlik. Izrael saját képviselőit is az Emírségekbe küldte, hogy részt vegyenek a nyomozásban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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