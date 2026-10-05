Sorsfordító számot mondtak be az ukránok: totálisan szétbombázzák az oroszok legfontosabb területét

A tárcavezető a vezérkar, valamint a védelmi minisztérium hírszerzési és elemzői értékeléseire hivatkozva közölte, hogy
az ukrán fegyveres erők mélységi csapásai az orosz olajfinomítói kapacitás 51 százalékát iktatták ki.
A sikeres akciókat gondosan megtervezett, módszeres és következetes műveletekkel érték el, amelyek célja az orosz hadigépezet kivéreztetése, illetve katonai és gazdasági potenciáljának gyengítése.
Hmara felsorolta az utóbbi időben eltalált célpontokat is, külön kiemelve a moszkvai, a jaroszlavli, a KINEF, az uszty-lugai, a permi, az iljszki, a szaratovi és a szizrani finomítókat ért találatokat.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a feldolgozókapacitás felének kiesése súlyos csapást jelent az orosz gazdaságra, Moszkva hadviselési képességeire és a csapatok üzemanyag-ellátására. A mélységi csapások révén Ukrajna közvetlenül orosz területre helyezi át a háborút.
A védelmi tárca egyik legfőbb prioritása a nagy hatótávolságú támadó drónok fejlesztése, amelyekkel az orosz hátország mélyén fekvő célpontok is elérhetők. Hmara szerint idén sikerült megháromszorozniuk a gyártást és a beszerzést, a jövőben pedig a mélységi csapásmérő képességek további bővítését tervezik.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Meglepő jelentés látott napvilágot: a háború előtti szint felett a Hormuzi-szoros olajforgalma, a tűzzóna sem állítja meg a tankereket
Szép csendben folytatódik az olajszállítás a háborús térségben.
Eskü alatt tesz vallomást a fellázadt AI-kutató, aki szerint a mesterséges intelligencia kiirthatja az emberiséget
Az Anthropic korábbi kutatóját a legnagyobb AI-cégek is végighallgatják.
Kifakadt az OpenAI vezére: el kell fogadnunk a mesterséges intelligencia veszélyeit a fejlődésért cserébe
Az OpenAI és az Anthropic teljesen másképpen látja a kockázatokat.
Hiába Moszkva fenyegetése, sorra intenek be az országok az oroszoknak
Egyelőre senkinél nem jött be a rémisztgetés.
Október 15–18. között 30 ország 90 kiállítójával érkezik az Art Market Budapest
Várják a látogatókat az MTK Sportparkban.
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a '26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mutatja be és a nyáron publikált munkák tartalmi fókuszait tekinti át. A gimnáziumok telj
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!