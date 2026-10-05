Sorsfordító számot mondtak be az ukránok: totálisan szétbombázzák az oroszok legfontosabb területét

A tárcavezető a vezérkar, valamint a védelmi minisztérium hírszerzési és elemzői értékeléseire hivatkozva közölte, hogy

az ukrán fegyveres erők mélységi csapásai az orosz olajfinomítói kapacitás 51 százalékát iktatták ki.

A sikeres akciókat gondosan megtervezett, módszeres és következetes műveletekkel érték el, amelyek célja az orosz hadigépezet kivéreztetése, illetve katonai és gazdasági potenciáljának gyengítése.

Hmara felsorolta az utóbbi időben eltalált célpontokat is, külön kiemelve a moszkvai, a jaroszlavli, a KINEF, az uszty-lugai, a permi, az iljszki, a szaratovi és a szizrani finomítókat ért találatokat.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a feldolgozókapacitás felének kiesése súlyos csapást jelent az orosz gazdaságra, Moszkva hadviselési képességeire és a csapatok üzemanyag-ellátására. A mélységi csapások révén Ukrajna közvetlenül orosz területre helyezi át a háborút.

A védelmi tárca egyik legfőbb prioritása a nagy hatótávolságú támadó drónok fejlesztése, amelyekkel az orosz hátország mélyén fekvő célpontok is elérhetők. Hmara szerint idén sikerült megháromszorozniuk a gyártást és a beszerzést, a jövőben pedig a mélységi csapásmérő képességek további bővítését tervezik.

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