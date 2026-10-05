Szétszedték az oroszok rettegett fegyverét, meglepő dolgokat találtak benne

Az idei ősszel bevetett, továbbfejlesztett Gerány-4 több kulcsfontosságú területen is új képességeket kapott. Az egyik legjelentősebb újítás egy kisméretű mágneses szenzor, amelyet az amerikai PNI Sensor gyárt. Ez az érzékelő a drón helyzetváltozásait méri, és korrigálja az inerciális navigációs rendszer hibáit, így

a gép műholdas jelek nélkül is pontosabban képes tartani a kijelölt útvonalat.

A másik jelentős fejlesztés a "Szuszanyin" névre keresztelt optikai navigációs rendszer, amely egy kamera segítségével a drón alatti terepet hasonlítja össze a fedélzeti számítógépben tárolt képekkel. Ennek köszönhetően a drón GPS- vagy egyéb műholdas jelektől függetlenül is felismeri saját pozícióját, és követi a tervezett útvonalat. Az ukrán hírszerzés szerint hasonló rendszert alkalmaz az újabb, nagyobb méretű Gerány-5 is.

A korszerűsített drón emellett új, kifejezetten az infrastruktúra ellen tervezett harci részt kapott. A kumulatív töltet képes átvágni a hídszerkezeteket és a nagyfeszültségű távvezetékek tartóoszlopait is. Oroszország lecserélte a korábban alkalmazott kínai gyártmányú hajtóművet egy saját fejlesztésű változatra, amelyet a tatárföldi Alabuga ipari létesítményben állítanak elő.

A drón többi elektronikus alkatrésze a HUR jelentése szerint nagyrészt változatlan maradt. A Gerány-4 egy sugárhajtású, nagy hatótávolságú támadódrón, amely mintegy 3,6 méter hosszú, szárnyfesztávolsága 3 méter, és legfeljebb 50 kilogrammos harci részt hordozhat.

Hatótávolsága nagyjából 770 kilométer, utazósebessége pedig 320 km/h körüli.

A dróncsalád nagyobb tagja, a Gerány-5 közel kétszer olyan nehéz, akár 90 kilogrammos harci részt is szállíthat, hatótávolsága eléri a 950 kilométert, utazósebessége pedig 450–600 km/h között mozog.

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