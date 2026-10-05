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Találat ért egy hajót a Hormuzi-szorosban, órák óta küzdenek a pusztító lángokkal
Globál

Találat ért egy hajót a Hormuzi-szorosban, órák óta küzdenek a pusztító lángokkal

Portfolio
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Ismeretlen eredetű lövedék talált el egy tartályhajót a Hormuzi-szorosban, a fedélzeten pedig tűz ütött ki – számolt be az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveletekért felelős ügynöksége (UKMTO).

A tájékoztatás szerint a találat a gépházban okozott tüzet.

A szervezet hozzátette, hogy személyi sérülésről, illetve környezeti kárról egyelőre nem érkezett jelentés.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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