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Történelmi időjárási anomália sújtotta Japánt, évszázados rekord dőlt meg
Globál

Történelmi időjárási anomália sújtotta Japánt, évszázados rekord dőlt meg

MTI
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A valaha feljegyzett leghosszabb, 37 napon át tartó esős időszaknak vetett véget Tokióban a napsütéses hétvége - jelentette be hétfőn a japán meteorológiai intézet (JMA).

A japán fővárosban 37 egymást követő napon át esett az eső augusztus 27-től október 2-ig.

Ilyen hosszú esős időszakra nem volt példa a feljegyzések 1886-os kezdete óta. A szakadatlan esők korábbi rekordját a 2019-es év egy június végén kezdődő 33 napos időszaka tartotta.

Tokióban és környékén általában június a legcsapadékosabb hónap, idén azonban az egész nyár esős volt, ami árvizeket okozott az egész térségben. Szeptember eleje óta Tokóban 696,5 milliméter csapadékot mértek, háromszor többet a szokásosnál.

Japán keleti részén szeptemberben több eső esett és kevesebbet sütött a nap, mint 1946 óta bármikor.

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Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

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