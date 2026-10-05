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Újabb támadás érhette a kulcsfontosságú olajvezetéket, de a szaúdiak cáfolnak
Globál

Újabb támadás érhette a kulcsfontosságú olajvezetéket, de a szaúdiak cáfolnak

Portfolio
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A Loirent Today híroldal beszámolója szerint újabb támadás miatt leállt a Kelet–Nyugat vezeték, a szaúdi fél viszont cáfolja ezt, és folyamatos ellátásról beszél. Műholdfelvétel alapján vasárnap érhette csapás az egyik szivattyúállomást.

A Kelet–Nyugat vezeték, másik nevén Petroline, azért kulcsfontosságú, mert megkerüli a Hormuzi-szorost. A mintegy 1200 kilométeres csővezeték a keleti olajmezőktől a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjéig szállítja a nyersolajat.

A vezetéket először szeptember közepén érte dróntámadás. A szállítás leállt, az Aramco pedig több Európába tartó szállítmányt is törölt. A vezeték szeptember 28-án indult újra, de csak részlegesen, napi 3,5 millió hordóval, ami a teljes kapacitás fele. A teljes helyreállítás akkori becslések szerint hat hetet vehet igénybe.

A szaúdiak egyelőre cáfolják azt, hogy ismét leállt volna a forgalom a vezetéken

- írja a Reuters forrásaira hivatkozva.

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A Brent típusú kőolaj jegyzése egyelőre nem reagált a hírre.

Rijád a szeptemberi támadás után is sokáig hallgatott, a kár mértéke pedig csak műholdfelvételekből derült ki.

A vezeték állapota azért is fontos, mert az olajpiacon épp a megkönnyebbülés jelei látszottak. A Perzsa-öböl nyersolajexportja a múlt héten a február 28-i háborús kezdet óta először haladta meg a napi 14 millió hordót, ami a háború előtti szint mintegy 80 százaléka. Ez a márciusi, napi 4,5 millió hordós mélyponthoz képest több mint háromszoros emelkedés.

A finomított termékeknél viszont nincs ilyen fordulat. A benzin, a dízel és a kerozin szállítása még mindig csak a háború előtti szint felén jár, mert ezeket drágább szállítani, és az öböl több megrongálódott finomítója sem dolgozik teljes kapacitással. Az üzemanyagpiacot Kína exportstopja is szorongatja.

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