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Váratlan kijelentést tett Trump: Ukrajna miatt drága a benzin
Globál

Váratlan kijelentést tett Trump: Ukrajna miatt drága a benzin

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Donald Trump szerint már nem a Hormuzi-szoros körüli helyzet hajtja elsősorban felfelé a benzinárakat, hanem a finomítói kapacitások kiesése. Az amerikai elnök ennek egyik okaként az orosz finomítók elleni ukrán támadásokat nevezte meg, miközben az amerikai demokratákat is bírálta.

Donald Trump a Truth Socialön azt írta, hogy szerinte már nem a Hormuzi-szoros a benzinárak emelkedésének fő oka, mivel mostanra ismét rekordmennyiségű olaj jut ki a térségből szinte napi rendszerességgel.

Az amerikai elnök szerint jelenleg inkább a

FINOMÍTÓK JELENTIK A PROBLÉMÁT.

Trump ennek kapcsán Ukrajnára is mutogatott, azt írva, hogy az orosz finomítókat az ukránok „robbantják fel”. Ezzel lényegében azt állította, hogy az orosz finomítói kapacitások elleni ukrán támadások is hozzájárulnak a benzinárak emelkedéséhez.

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Trump ugyanakkor nem csak Ukrajnát tette felelőssé a helyzetért. Bejegyzésében az Egyesült Államok demokrata vezetésű államait is kritizálta, azt állítva, hogy például Kaliforniában a demokraták miatt zárnak be amerikai finomítók.

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