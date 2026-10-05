Veszélybe került az amerikai bombázóflotta - Gyakorlatilag elmenekültek a gépek Fairfordról

A Pentagon közleménye szerint az összes, a brit támaszpontra telepített amerikai bombázó visszatért az Egyesült Államokbeli állomáshelyére.

A védelmi tárca hozzátette, hogy a műveleti biztonság megőrzése érdekében csak utólag közölték az áttelepítés tényét.

A kiürítés hátterében az áll, hogy a brit biztonsági erők a múlt héten több kettős, brit-iráni állampolgárságú személyt tartóztattak le, akiket a bázis elleni támadás előkészítésével gyanúsítanak. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy Izrael osztotta meg az Egyesült Királysággal az iráni fenyegetésre utaló hírszerzési információkat.

A Pentagon hangsúlyozta, hogy az amerikai stratégiai bombázóflotta – beleértve a B-1-es, B-2-es és B-52-es gépeket – továbbra is teljes mértékben bevethető, és az Egyesült Államok szárazföldi területéről indított műveletek révén is képes globális precíziós csapásmérésre.

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