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Veszélybe került az amerikai bombázóflotta - Gyakorlatilag elmenekültek a gépek Fairfordról
Globál

Veszélybe került az amerikai bombázóflotta - Gyakorlatilag elmenekültek a gépek Fairfordról

Portfolio
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Az amerikai haderő a hétvégén kivonta tucatnyi B-1-es bombázóját a brit RAF Fairford légitámaszpontról, miután felmerült a gyanú, hogy Irán támadást tervez a bázis ellen - számolt be az Axios.

A Pentagon közleménye szerint az összes, a brit támaszpontra telepített amerikai bombázó visszatért az Egyesült Államokbeli állomáshelyére.

A védelmi tárca hozzátette, hogy a műveleti biztonság megőrzése érdekében csak utólag közölték az áttelepítés tényét.

A kiürítés hátterében az áll, hogy a brit biztonsági erők a múlt héten több kettős, brit-iráni állampolgárságú személyt tartóztattak le, akiket a bázis elleni támadás előkészítésével gyanúsítanak. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy Izrael osztotta meg az Egyesült Királysággal az iráni fenyegetésre utaló hírszerzési információkat.

A Pentagon hangsúlyozta, hogy az amerikai stratégiai bombázóflotta – beleértve a B-1-es, B-2-es és B-52-es gépeket – továbbra is teljes mértékben bevethető, és az Egyesült Államok szárazföldi területéről indított műveletek révén is képes globális precíziós csapásmérésre.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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