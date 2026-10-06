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A második világháború óta nem történt ilyen: kivégzőosztag elé áll egy amerikai őrnagy
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A második világháború óta nem történt ilyen: kivégzőosztag elé áll egy amerikai őrnagy

Portfolio
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A Pentagon bejelentette, hogy kivégzőosztag elé állítják Nidal Malik Hasan egykori amerikai őrnagyot, katonaorvost, aki 2009-ben 13 fegyvertelen katonát lőtt agyon a texasi Fort Hood támaszponton. A második világháború óta ez lesz az első ilyen jellegű katonai kivégzés az Egyesült Államokban - írta meg a BBC.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője a közösségi médiában közölte, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter javaslatára Donald Trump elnök jóváhagyta a kivégzést. Az ítélet végrehajtásának pontos időpontját és helyszínét a szárazföldi erők minisztere határozza meg. Parnell az X-en úgy fogalmazott, Hasan ítéletnapja végre elérkezett.

Hasan, aki virginiai származású katonai pszichiáter volt, 2009. november 5-én egy zsúfolt egészségügyi épületben nyitott tüzet, ahol bevetésre készülő katonák várakoztak orvosi vizsgálatra és védőoltásra.

A támadásban 13 ember meghalt és 32 megsebesült; ez volt a valaha elkövetett legsúlyosabb, nem harci cselekmény során bekövetkezett támadás amerikai katonai bázison.

A 2013-as hadbírósági tárgyaláson Hasan elismerte tettét, és azt állította, hogy az afganisztáni muszlimokat és a tálibokat akarta megvédeni. Az esküdtszék 13 rendbeli előre kitervelt emberölésben és 32 rendbeli emberölési kísérletben találta bűnösnek, majd egyhangúlag halálbüntetést szabott ki rá.

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A katonai halálos ítéletek végrehajtásához a katonai bírósági eljárásjog értelmében elnöki jóváhagyás, a fellebbviteli felülvizsgálat lezárása és a jogszerűség végső megállapítása szükséges. Hasan jelenleg egyike annak a négy elítéltnek, aki a katonai halálsoron várakozik.

A szövetségi halálbüntetést Trump 2025 januárjában, elnöksége első napján rendeletben állította vissza, miután elődje, Joe Biden moratóriumot rendelt el annak alkalmazására.

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Címlapkép forrása: manley099 via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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