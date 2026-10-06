Akkora felháborodást váltott ki Trump, hogy muszáj volt megfutamodnia: többé nem hirdeti saját magát adófizetői dollárokból

Trump a közösségi médiában közölte, hogy a "hazafias hirdetéseket" ezentúl saját forrásból, valamint a MAGA Inc. nevű kampányszervezetén (úgynevezett szuper PAC-jén) keresztül gyűjtött adományokból finanszírozza. Az amerikai elnök szerint az adófizetői pénzből állt kormányzati reklámok ugyan "bevett gyakorlatnak" számítanak, mégis visszakozott.
A radikális baloldal felháborodott azon, hogy reklámokat foglalok, amelyeket én csak a nagyszerű USA pozitív promóciójának tartok, és amerikai pénzből fizetek értük
- közölte a Truth Social-oldalán Trump.
September 28, 2026
Az elmúlt hetekben több mint tucatnyi reklám jelent meg, amelyekben Trump az adócsökkentési intézkedéseit, az ipar fellendítését és rendvédelmi lépéseit népszerűsítette, miközben "végső" harcot ígért a "mélyállam" és a "háborús uszítók", valamint a "kommunisták, marxisták és fasiszták" ellen. Az egyik hirdetés Trump egyik 2024-es kampányreklámjának kiköpött mása volt.
Az amerikai szövetségi kormány legalább 2,5 millió dollárt költött a tévéreklámok sugárzására
az AdImpact becslése szerint, a belbiztonsági minisztérium költségvetéséből összesen 20 millió dollárt különítettek el erre a célra - emlékeztet az ABC News.
September 24, 2026
A hirdetések jogszerűségét több szakértő is megkérdőjelezte, mivel az amerikai törvények tiltják a kormányzati források politikai célú reklámokra való felhasználását.
A Fehér Ház azzal védekezett, hogy a reklámok "tájékoztató jellegűek", és a korábbi elnöki hirdetésekre mutatott – például a Barack Obama egészségügyi reformjáról szóló reklámokra vagy a Biden-adminisztráció oltásra buzdító kampányára. Jogászok szerint azonban a korábbi kormányzati reklámok jellemzően közegészségügyi vagy vészhelyzeti célokat szolgáltak.
Trump reklámjait saját párttársai sem nézték jó szemmel.
John Thune, a szenátusi republikánusok frakcióvezetője úgy fogalmazott, bár az üzenettel egyetért, azt nem közpénzből kellene finanszírozni. A szintén republikánus John Kennedy louisianai szenátor egyértelműen kijelentette, hogy egyetlen köztisztviselőnek sem szabadna közpénzből népszerűsítenie saját magát.
Címlapkép forrása: MTI
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