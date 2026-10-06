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Atomfegyvereket telepít a NATO az orosz határra? – Azonnal keményen reagált a Kreml
Globál

Atomfegyvereket telepít a NATO az orosz határra? – Azonnal keményen reagált a Kreml

MTI
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A feszültség további fokozódását jelentené majd, ha NATO-bázist és nukleáris fegyvert telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

Oroszország kénytelen lesz meghozni minden szükséges intézkedést saját biztonságának garantált biztosítása érdekében

- hangoztatta.

Peszkov arra reagált, hogy

a litván parlament kedden első olvasatban megszavazta a nukleáris fegyverek állomásoztatására vonatkozó tilalom feloldását,

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de az ügyben a vilniusi törvényhozásnak még egyszer voksolnia kell.

Gitanas Nauseda litván elnök korábban kijelentette, hogy az amerikai katonáknak a balti országban történő állomásoztatására vonatkozó döntés már megszületett.

Az elnök szerint

egyelőre nem szólnak a tervek atomfegyverek litvániai állomásoztatásáról,

de ha megváltozna a biztonsági helyzet, a tilalom feloldása lehetővé tenné ezt a lépést. Nauseda korábban hangsúlyozta, hogy Litvánia továbbra is részese marad az atomsorompó-szerződésnek.

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