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Az első akadály elhárult: atomfegyverek jöhetnek Oroszország szomszédjába
Globál

Az első akadály elhárult: atomfegyverek jöhetnek Oroszország szomszédjába

MTI
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A litván parlament kedden megszavazta az országban érvényben lévő, nukleáris fegyverek elhelyezésére vonatkozó alkotmányos tilalom feloldását. Ez volt az első a módosításhoz szükséges két szavazás közül.

A litván parlamenti pártok júliusban állapodtak meg arról, hogy

törlik az ország alkotmányának 137. cikkelyét, amely tiltja atomfegyverek állomásoztatását az országban.

A 141 fős vilniusi parlament 106 jelen lévő képviselője kedden szavazta meg a nukleáris fegyverek elhelyezésére vonatkozó alkotmányos tilalom feloldását. Az ügyben tartandó második szavazást január 12-re tűzték ki.

Gitanas Nauseda elnök (címlapképünkön) közlése szerint egyelőre nincsenek közvetlen tervek atomfegyverek állomásoztatásáról az országban, de ha megváltozna a biztonsági helyzet, a tilalom feloldása lehetővé tenné ezt a lépést.

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Nauseda korábban hangsúlyozta, hogy

Litvánia továbbra is részese marad az atomsorompó-szerződésnek.

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